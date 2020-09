ഇസ്ലാമാബാദ്: വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കുല്‍ഭൂഷന്‍ ജാദവിന് അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മറ്റൊരു അവസരം നല്‍കണമെന്ന് പാക് സര്‍ക്കാരിന് ഇസ്ലാമാബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശം. പാകിസ്താന്‍ സൈനിക കോടതി വിധിച്ച വധശിക്ഷ പുനപരിശോധിക്കാന്‍ ജാദവിന് അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച കേസ് ഇസ്ലാമാബാദ് ഹൈക്കോടതി ഏറ്റെടുത്തു.

അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ വിധി അനുസരിച്ച് പാകിസ്താന്‍ കുല്‍ഭൂഷന്‍ ജാദവിന് നയതന്ത്ര സഹായം ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നുവെന്ന് അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ ഖാലിദ് ജാവേദ് ഖാന്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കന്നത് സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തില്‍ അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

ചാരവൃത്തി ആരോപിച്ചാണ് കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാദവിനെ പാകിസ്താന്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 2017 ഏപ്രിലില്‍ പാക് കോടതി വധശിക്ഷയും വിധിച്ചു. ഇതിനെതിരെ ഇന്ത്യ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. കുല്‍ഭൂഷണ്‍ ജാദവിന്റെ വധശിക്ഷ അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു.

ഇന്ത്യയുടെ അപ്പീല്‍ പരിഗണിച്ചായിരുന്നു കോടതിയുടെ നടപടി. വധശിക്ഷ താല്‍ക്കാലികമായി റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോടതി പാക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തും അയച്ചിരുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതിയുടെ വിധി അനുസരിക്കുമെന്ന് പാകിസ്താന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

