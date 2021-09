വിദേശ രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ സൈനിക വിമാനത്താവളമാണ് തജിക്കിസ്താനിലെ ഗിസ്സാർ മിലിറ്ററി എയറോഡ്രോം. തജികിസ്താനിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ദുഷാൻബെയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ എയർബേസ്. തജികിസ്താന്റെ സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തജിക് സേനയുടെ പരിശീലനത്തിനും സഹായം നൽകുവാനാണ് വിമാനത്താവളം പ്രവർത്തനം സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അഫ്ഗാൻ - താലിബാൻ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായപ്പോൾ ഏറെ ഗുണകരമായതും ഈ എയർ ബേസ് ആയിരുന്നു. നൂറു കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെയും അഫ്ഗാനികളെയും ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഉപയോഗിച്ചത് തജികിസ്താനിലെ ഇന്ത്യൻ എയർബേസ് ആയിരുന്നു.

അയ്നി വിമാനത്താവളം വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നത്

അഫ്ഗാനിസ്താനിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം കാരണമാണ് തജികിസ്താനിലെ അയ്നി എയർ ബേസ് ലോകം ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. അഫ്ഗാനിസ്താനിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങൾക്ക് പുറമെ സി - 17, സി - 130 ജെ തുടങ്ങിയ വിമാനങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.

സി - 130 ജെ വിമാനം കാബൂളിൽ നിന്ന് 87 ഇന്ത്യക്കാരുമായാണ് തജികിസ്താനിലെ അയ്നി എയർബേസിലെത്തിയത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് യാത്രക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി രാജ്യത്ത് എത്തിച്ചത്.

Bringing Indians home from Afghanistan!

AI 1956 carrying 87 Indians departs from Tajikistan for New Delhi. Two Nepalese nationals also evacuated.

Assisted and supported by our Embassy @IndEmbDushanbe.

More evacuation flights to follow. pic.twitter.com/YMCuJQ7595 — Arindam Bagchi (@MEAIndia) August 21, 2021

ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ, മുൻ വ്യോമസേനാ മേധാവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ബി.എസ്. ധനോവ തുടങ്ങിയവരുടെ ശ്രമങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വിദേശ വിമാനത്താവളം സാധ്യമാക്കിയെടുത്തത്. ഒപ്പം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ധനസഹായവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഓഗസ്റ്റ് 17 കാബൂളിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും സമാന രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് എത്തിച്ചത്. സി -17 വിമാനത്തിൽ കാബൂളിൽ നിന്ന് ഇവരെ തജികിസ്താനിലെ അയ്നി എയർബേസിൽ എത്തിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് സുരക്ഷിതമായി രാജ്യത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

സോഷ്യൽ മീഡിയ ചർച്ച

ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അയ്നി എയർബേസ് ചർച്ചകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. താലിബാനും പാകിസ്താനും തമ്മിൽ യോജിക്കുമ്പോൾ, പാകിസ്താൻ പിൻവലിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന പൗരന്മാരെ മാനുഷികപരമായി സഹായിക്കാൻ ഇന്ത്യ തജികിസ്താൻ എയർബേസ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയരുന്ന ആവശ്യം.

തജികിസ്താനിലെ ഇന്ത്യൻ എയർബേസിൽ നിന്ന് മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് മസാർ ഇ ഷെരീഫിലേക്കുള്ളത്. എന്നിട്ടും സഖ്യകക്ഷികളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ആയുധങ്ങളല്ല, ആശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനമെങ്കിലും നമുക്ക് തുടർന്നു കൂടെയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട്‌ ആവശ്യപ്പെട്ട്‌ പത്മ ശ്രീ പുരസ്കാരം നേടിയ അമിതാബ് മാട്ടു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

What a shame! Farkhor (Parkhar) in Tajikistan is an Indian air base that can access Mazar i Sharif within minutes. And yet we have chosen to abandon our allies. Forget arms, not even relief, nor medicines or evacuation. Only hope is ⁦ @PMOIndia⁩ ⁦@narendramodi⁩ will act pic.twitter.com/Bqdco0ogIx — Amitabh Mattoo (@amitabhmattoo) September 7, 2021

യുപിഎ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഒരു മുതിർന്ന ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഫാർഖോർ താവളം അടച്ചുപൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയും ആ ഘട്ടത്തിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഏജന്‍സി ഈ ആശയം നിരസിച്ചു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സഖ്യകക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രയോജനമെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

During the UPA government, one Indian senior IFS officer seconded to an international organisation had sought closure of the Farkhor base and was supported by the MEA at that stage. The then NSA rejected the idea, but what use if we if do not use it to reach out to our allies — Amitabh Mattoo (@amitabhmattoo) September 7, 2021

വിമാനത്താവളം ആരംഭിക്കുന്നത്

2002ലാണ് അയ്നി ഗിസ്സാർ മിലിറ്ററി എയറോഡ്രോം പദ്ധതി തുടക്കമിടുന്നത്. 2005-06 കാലഘട്ടത്തിൽ അയ്നി എയർബേസ് പ്രവർത്തനക്ഷമമായി, ഏകദേശം 100 മില്യൺ ഡോളറാണ് ഇന്ത്യ ചെലവിട്ടതെന്നാണ് വിവരം. 2014 ന് ശേഷമാണ് സുഖോയ് 30 എംകെഐ പോലുള്ള യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ വിന്യാസം അയ്നി എയർബേസിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത്.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയും ചൈനയെയും പാക് അധിനിവേശ കശ്മീരിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വഖാൻ ഇടനാഴിക്ക് സമീപമാണ് അയ്നി എയർബേസ് എന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തന്ത്രപ്രധാനമായ നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.

