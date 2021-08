കാബൂള്‍: അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ താലിബാന്‍ കയ്യടക്കിയതോടെ രാജ്യം വിടേണ്ടിവന്ന പ്രസിഡന്റ് അഷ്‌റഫ് ഗനിയുടെ പ്രതിച്ഛായ ഇപ്പോള്‍ ഒരു ഭീരുവിനു സമാനം. അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളും ലോകനേതാക്കളും താലിബാന്‍തന്നെയും ഗനിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഭീരുവും വില്ലനുമായാണ്. ഒരു പടി കൂടി കടന്ന്‌, താലിബാന്‍ അദ്ദേഹത്തെ വഞ്ചകനാക്കി ചിത്രീകരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്‍ ജനങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച ചതിയനായി രാജ്യത്തെ വലിയൊരു വിഭാഗവും അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നു.

ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ട സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കും നാടകീയ നീക്കങ്ങള്‍ക്കും ശേഷം താലിബാന്‍ അഫ്ഗാന്റെ നിയന്ത്രണം കരസ്ഥമാക്കിയതോടെ തലനാരിഴയ്ക്ക് രാജ്യം വിടുകയായിരുന്നു ഗനി. ഒരിക്കലും രാജ്യം വിടില്ലെന്നും സുരക്ഷിത താവളം തേടില്ലെന്നുമുള്ള മുന്‍ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായിരുന്നു സ്വയരക്ഷ തേടിയുള്ള ഗനിയുടെ പലായനം. അഫ്ഗാന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ബാങ്ക് അധ്യക്ഷനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും മന്ത്രിമാരും രൂക്ഷവിമര്‍ശനമാണ് ഗനിക്കെതിരെ നടത്തിവരുന്നത്.

രാജ്യം താലിബാന് കീഴടങ്ങിയതോടെ ഞായറാഴ്ച രാജ്യം വിട്ടോടിയ അഷ്‌റഫ് ഗനി ഇപ്പോള്‍ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് രഹസ്യമാണ്. താജിക്കിസ്താനിലേക്ക് കടന്നതായാണ് ആദ്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് വന്നത്. പിന്നീട് ഒമാനിലെത്തിയെന്നും ഇപ്പോള്‍ അബുദാബിയില്‍ അഭയം പ്രാപിച്ചുവെന്നുമാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. നാല് കാറുകളും ഒരു ഹെലികോപ്ടര്‍ നിറയെ പണവുമായിട്ടാണ് ഗനി രാജ്യം വിട്ടതെന്ന് റഷ്യ പറയുന്നു.

ഗനിയുടെ വരവ്, വളർച്ച

2014-ല്‍ പ്രസിഡന്റാകുന്നതിനുമുമ്പ്, തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും പാവപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ച എങ്ങനെ യാഥാർഥ്യമാക്കാമെന്ന് പഠിക്കുകയായിരുന്നു ഗനി. കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ഫുള്‍ബ്രൈറ്റ് സ്‌കോളറായ ഗനി, ലോകബാങ്കിലും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലും ജോലിചെയ്തു. അതിനുമുമ്പ് അമേരിക്കയിലെ ചില ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പഠിപ്പിച്ചു.

കാല്‍ നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം, 2001-ല്‍ അഫ്ഗാനിലേക്കുള്ള യു.എസിന്റെ അധിനിവേശത്തിന് പിന്നാലെ അഷ്‌റഫ് ഗനി അഫ്ഗാനിസ്താനില്‍ തിരിച്ചെത്തി. തുടര്‍ന്ന് ഹമീദ് കര്‍സായി സര്‍ക്കാരില്‍ രണ്ടു വര്‍ഷത്തോളം ധനകാര്യമന്ത്രിയായി. ക്രമേണ ഗനി അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി മാറി. 'ടെഡ് ടോക്ക്' നല്‍കുകയും പ്രമുഖ പത്രങ്ങളില്‍ 'ഒപ്-എഡു'കള്‍ എഴുതുകയും അന്താരാഷ്ട്ര കോണ്‍ഫറന്‍സുകളില്‍ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തെ യു.എന്‍. സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായും പരിഗണിച്ചിരുന്നു.

2009-ല്‍ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കെത്താനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഗനി, ഏറെ സ്വാധീനമുള്ള അബ്ദുള്‍ റാഷിദ് ദോസ്തൂം ഉള്‍പ്പെടെ പ്രമുഖ അഫ്ഗാന്‍ രാഷ്ട്രീയക്കാരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം ഗനി പ്രസിഡന്റായും അബ്ദുള്‍ റാഷിദ് ദോസ്തൂം വൈസ് പ്രസിഡന്റായും അധികാരത്തിലെത്തി.

എന്നാല്‍, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയം തുടക്കത്തില്‍ത്തന്നെ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു. അമേരിക്കയിലെ ഉന്നത നയതന്ത്രജ്ഞനായ ജോണ്‍ കെറി കാബൂളിലേക്ക് പറന്നു. ഗനിയുടെ ഒരു പ്രധാന എതിരാളിയെ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവായി നിയമിച്ചു. യു.എസ്. മാതൃകയിലുള്ള അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഭരണഘടനയില്‍ എവിടെയും കാണാത്ത ഒരു പദവിയായിരുന്നു അത്.

പ്രതീക്ഷകള്‍ പാളി, പ്രതീക്ഷിക്കാത്തത് സംഭവിച്ചു

ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും മോശം ജോലിയാണ് താന്‍ ചെയ്യുന്നതെന്ന് 2017-ല്‍ ബിബിസിക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ അഷ്‌റഫ് ഗനി പറഞ്ഞിരുന്നു. അഫ്ഗാന്‍ സുരക്ഷാ സേന താലിബാനെ പരിധിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും 2021-ഓടെ സഖ്യസേനക്ക് രാജ്യം വിടാമെന്നും ഗനി ഈ അഭിമുഖത്തില്‍ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

എന്നാല്‍, കാര്യങ്ങള്‍ നടന്നത് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചപോലെ ആയിരുന്നില്ല. യു.എസ്. പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് താലിബാനുമായി നേരിട്ട് ചര്‍ച്ച നടത്തുകയും അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും നീണ്ട യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ചര്‍ച്ചകളില്‍നിന്ന് ഗനിയെ മാറ്റിനിര്‍ത്തി.

ജോ ബൈഡന്‍ അധികാരമേറ്റതിന് പിന്നാലെ അഫ്ഗാനില്‍നിന്നുള്ള സൈനിക പിന്‍മാറ്റത്തിന്റെ അന്തിമ തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 31 ആയി കുറിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെ താലിബാന്‍ മുന്നേറ്റം ആരംഭിച്ചപ്പോഴും ഭരണത്തില്‍നിന്ന് മാറിനില്‍ക്കാനോ ഒരു താല്‍ക്കാലിക സര്‍ക്കാരിനെ അധികാരമേല്‍പ്പിക്കാനോ ഗനി തയ്യാറായില്ല.

'സമാധാനപ്രിയനാണെന്ന് ഗനി നടിക്കുകയായിരുന്നു. വാസ്തവത്തില്‍, അയാള്‍ യുദ്ധത്തിന് അനുകൂലമായിരുന്നു. ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അധികാരത്തില്‍ തുടരാനും താലിബാനെ സൈനിക നടപടികളിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനും പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതാണ്,' യൂറോപ്പിലെ മുന്‍ അഫ്ഗാന്‍ അംബാസഡര്‍ ഒമര്‍ സമദ് പറഞ്ഞു.

രാജ്യം വിടില്ലെന്ന് വാഗ്ദാനം; ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ പലായനം

താലിബാന്‍ കാബൂള്‍ പിടിക്കുന്നതിന്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പും ഗനി പറഞ്ഞത് താന്‍ രാജ്യം വിടില്ലെന്നാണ്. രാജ്യം വിടുന്നതിന് പത്ത് ദിവസം മുന്‍പ്, ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് കാബൂളില്‍ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയില്‍ ഗനി ജനങ്ങളോട് പ്രഖ്യാപിച്ചു- 'ഞാന്‍ ഒളിച്ചോടില്ല. ഞാനൊരു സുരക്ഷിത താവളം തേടില്ല. ജനങ്ങളെ സേവിക്കും'.

എന്നാല്‍, താലിബാന്‍ കാബൂളിലെത്തുന്നതിന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് മുമ്പ് ഗനി രാജ്യം വിട്ടു. രാജ്യം വിടുന്നതിന്റെ തൊട്ടുമുമ്പായി ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ടെലിഫോണ്‍ ഹെല്‍പ്‌ലൈന്‍ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഗനി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് ഉത്തരവ് നല്‍കിയിരുന്നു.

രാജ്യം വിട്ടതിന് പിന്നാലെ ഗനിയുടെ ഒരു ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. രക്തച്ചൊരിച്ചില്‍ ഒഴിവാക്കാനാണ് രാജ്യം വിട്ടതെന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം. ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭയിലുള്ളവരെയടക്കം പ്രകോപിപ്പിച്ചു.

'അവര്‍ ഞങ്ങളുടെ കൈകള്‍ പിന്നിലേക്ക് കെട്ടി രാജ്യം വിറ്റു,' അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ ആക്ടിങ് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ബിസ്മില്ല മുഹമ്മദലി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. ഗനിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘത്തിനും നാശമെന്ന് അദ്ദേഹം ശപിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതിനിടെ, ദോഹയില്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഹമീദ് കര്‍സായിയും മറ്റ് അഫ്ഗാന്‍ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുകയാണ്. അഷ്‌റഫ് ഗനി സ്വന്തം രാജ്യത്തേയും സംഘത്തേയും ഗോത്രത്തേയും വഞ്ചിച്ചുവെന്ന് താലിബാന്‍ വാക്താക്കളിലൊരാള്‍ പറഞ്ഞു. രാജ്യദ്രോഹം എപ്പോഴും ഓര്‍മിക്കപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

