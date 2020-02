വൈറ്റ് ഹൗസ്: വൈറസിനെ പേടിക്കുന്ന ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപദേശവുമായി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ആളുകള്‍ തന്നെപ്പോലെ ജേമോഫോബ് ആയിരിക്കണമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ ഉപദേശം.

നിരന്തരമായി കൈകഴുകുന്ന വ്യക്തിയാണ് ട്രംപ്. ഇത് ജേമോഫോബിയ (കീടാണുക്കളോടുള്ള അമിതഭയം) എന്ന സ്വഭാവവൈകല്യമാണെന്നാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നത്. എന്നാല്‍ സ്വഭാവവൈകല്യമെന്ന് കരുതുന്ന തന്റെ ഈ ശീലം ഉള്ളവര്‍ക്ക് വൈറസ് ബാധയെ എളുപ്പത്തില്‍ പ്രതിരോധിക്കാമെന്ന് ട്രംപ് പറയുന്നു.

കൈകള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ കഴുകുക, ശുചിത്വം പാലിക്കുക. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ കൈവരികള്‍ ആവശ്യമെങ്കില്‍ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. അടുത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും തുമ്മിയാല്‍ താന്‍ മാറി നില്‍ക്കുമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു

അടുത്തിടെ തനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവവും ട്രംപ് പങ്കുവെച്ചു. ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ഒരാള്‍ തന്നെ കാണാനെത്തി. സുഖമാണോ എന്ന് താന്‍ അയാളോട് അന്വേഷിച്ചു. സുഖം എന്നായിരുന്നു മറുപടി. സംസാരത്തിനിടെ ഞങ്ങള്‍ പരസ്പരം ആശ്ലേഷിച്ചു. ഞാന്‍ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങള്‍ക്ക് സുഖം തന്നെയാണോ എന്ന്. അപ്പോള്‍ തനിക്ക് കഠിനമായ പനി ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു മറുപടി. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം തന്നെ ആശ്ലേഷിക്കുകയും ചുംബിക്കുകയും ചെയ്തു. ഉടന്‍ തന്നെ താന്‍ അദ്ദേഹത്തോട് അനുവാദം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് പോയി കൈകള്‍ കഴുകി- ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

വൃത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ട്രംപിന്റെ സംഭാഷണം വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിനിടയില്‍ ചിരിപടര്‍ത്തി.

