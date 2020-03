ബെര്‍ലിന്‍: ജര്‍മന്‍ ചാന്‍സലര്‍ ആംഗേല മെര്‍ക്കല്‍ സ്വയം സമ്പര്‍ക്കവിലക്കില്‍. മെര്‍ക്കലിനെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടര്‍ക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്നാണിത്.

ഔദ്യോഗികപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെല്ലാം മെര്‍ക്കല്‍ വീട്ടില്‍നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വരുംദിവസങ്ങളില്‍ ഇവരെ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ വക്താവ് സ്റ്റെഫെന്‍ സൈബെര്‍ട്ട് പറഞ്ഞു.

