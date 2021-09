സാക്രമെന്റോ: കാലിഫോർണിയയിൽ കാട്ടുതീ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരമായ ജനറൽ ഷെർമനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സുരക്ഷാ കവചമൊരുക്കി. നെവാദയിലുണ്ടായ കാട്ടുതീയിൽനിന്ന്‌ വൃക്ഷത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ അടിഭാഗം തീയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞു.

World’s Largest Tree Wrapped in Fire-resistant Blanket as Raging California Wildfire Edges Nearer.



Fingers crossed for General Sherman, which towers at 275ft (83 meters) high, has a circumference of 103ft (31 meters) and is thousands of years old. (RT) pic.twitter.com/MlbNWJps9V