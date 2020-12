വാഷിങ്ടൺ: ആഫ്രിക്കന്‍-അമേരിക്കന്‍ വംശജനായ ലോയ്‌ഡ് ഓസ്റ്റിനെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയായി നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതായി യുഎസ് മാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട്. 2003-ൽ യുഎസ് സൈന്യത്തെ ബാഗ്ദാദിലേക്ക് നയിച്ച, യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് തലവനായിരുന്നു ലോയ്‌ഡ് ഓസ്റ്റിൻ.

ഇക്കാര്യത്തിൽ താൻ തീരുമാനമെടുത്തതായി ബൈഡൻ തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകും. ഓസ്റ്റിൻ പദവി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് സെനറ്റിന്റെ സ്ഥീരീകരണം ആവശ്യമാണ്.

നാല് ദശാബ്ദക്കാലം സൈന്യത്തിൽ ചെലവഴിച്ച വ്യക്തിയാണ് ലോയ്‌ഡ് ഓസ്റ്റിൻ. വെസ്റ്റ് പോയിന്റ് മിലിട്ടറി അക്കാദമിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ബിരുദമെടുത്തത്. പ്ലാറ്റൂണുകളെ നയിക്കൽ, ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം, റിക്രൂട്ടിങ്ങിന്റെ മേൽനോട്ടം, മുതിർന്ന പെന്റഗൺ ജോലികൾ തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുളള വ്യക്തിയാണ് ലോയ്‌ഡ്.

2003-ൽ ഇറാഖ് അധിനിവേശസമയത്ത് കുവൈത്തിൽ നിന്ന് ബാഗ്ദാദിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയ മൂന്നാം കാലാൾപ്പട വിഭാഗത്തിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡിവിഷൻ കമാൻഡറായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

2003 അവസാനം മുതൽ 2005 വരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ കമ്പൈൻഡ് ജോയിന്റ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് 180ന്റെ സേനാനായകത്വം വഹിച്ചത് ലോയ്‌ഡാണ്. 2010-ൽ ലോയ്‌ഡിനെ ഇറാഖിലെ യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ കമാൻഡിങ് ജനറലായി നിയോഗിച്ചു. രണ്ടുവർഷത്തിന് ശേഷം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെയും പെന്റഗൺ ദൗത്യങ്ങളുടെ ചുമതലയുളള സെൻട്രൽ കമാൻഡിന്റെ കമാൻഡറായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു.

2016ലാണ് ലോയ്‌ഡ് ഓസ്റ്റിൻ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നത്. റെയ്ത്തോൺ ടെക്നോളജീസിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗമാകുന്നത് അതേ തുടർന്നാണ്. പെന്റഗണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രാക്ടറാണ് റെയ്ത്തോൺ ടെക്നോളജീസ്.

സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം പെന്റഗൺ മേധാവിയാകണമെങ്കിൽ ഏഴ് വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞെ പാടുള്ളൂ എന്ന ഫെഡറൽ നിയമം ഉളളതിനാൽ സെനറ്റിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക അനുമതി ലോയ്‌ഡിന് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനുമുമ്പ് രണ്ടുതവണ ഈ നിയമത്തിൽ ഇളവ് നൽകിയിരുന്നു.

ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഭരണസമയത്തെ ആദ്യ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറിയായ ജനറൽ ജിം മാറ്റിസിന് സമീപകാലത്ത്‌ ഇളവ് അനുവദിച്ചത്.

