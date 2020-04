വാഷിങ്ടണ്‍: കോവിഡ് 19 രോഗബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് അടുത്തിടെ നടത്തിയ പ്രസ്താവന ലോകവ്യാപകമായി വലിയ പരിഹാസത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. കൊറോണ വൈറസിനെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ അണുനാശിനി കുത്തിവെക്കാനും ശക്തിയേറിയ പ്രകാശം പ്രയോഗിച്ച് വൈറസിനെ കൊല്ലാനുമുള്ള പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്തണമെന്ന ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയായിരുന്നു ലോകമെമ്പാടും വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയാക്കിയത്.

അമേരിക്കയില്‍ ലക്ഷക്കണക്കിനു പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് ബാധിക്കുകയും അരലക്ഷത്തിലേറെപ്പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അബദ്ധ പ്രസ്താവനയാണ് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചത്. ട്രംപിന്റെ ആശയത്തിലുള്ള കൗതുകംകൊണ്ടാകാം അമേരിക്കക്കാര്‍ ഇപ്പോള്‍ ഗൂഗിളില്‍ തിരയുന്നത് അണുനാശിനിയെക്കുറിച്ചാണ്.

'ഡിസിന്‍ഫെക്ടന്റ്' എന്ന വാക്കിന് ഏപ്രില്‍ 24 ഓടെ ഗൂഗിള്‍ സെര്‍ച്ചില്‍ വന്‍ കുതിച്ചുകയറ്റമാണുണ്ടായത്. കൂടാതെ, എന്താണ് അണുനാശിനി, അണുനാശിനിയും വാക്‌സിനും, അണുനാശിനിയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെ, അണുനാശിനിയില്‍ വിറ്റാമിന്‍ സി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ?- എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു മറ്റു ഗൂഗിള്‍ സെര്‍ച്ചുകള്‍.

എങ്ങാനും ബിരിയാണി കിട്ടിയാലോ എന്ന മട്ടില്‍ അണുനാശിനിയില്‍ വൈറസിനെ കൊല്ലുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നവരും കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയിലെ അള്‍ട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമര്‍ശത്തിന്റെ ചുവടുപിടിച്ച് ഓസോണ്‍ തെറാപ്പി, ഓസോണ്‍ തെറാപ്പി ഡിസിന്‍ഫെക്ടന്‍ഡ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളും വന്‍തോതില്‍ സെര്‍ച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

വെള്ളിയാഴ്ച വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ വിവാദ പരാമര്‍ശം. അള്‍ട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികള്‍ വൈറസുകളില്‍ ആഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വേനല്‍ക്കാലത്ത് വൈറസിന്റെ വ്യാപനം തടയുന്നത് എളുപ്പമാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്നും യുഎസ് ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ സെക്രട്ടറിയുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഉപദേഷ്ടാവ് വില്യം ബ്രയാന്‍ വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ബ്രയാന്‍ സംസാരിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ട്രംപ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചത്.

വീര്യമേറിയ പ്രകാശരശ്മികള്‍ ഉപയോഗിച്ച് രോഗിയുടെ ശരീരത്തിലെ വൈറസിനെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലേ എന്ന കാര്യം പരീക്ഷിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അള്‍ട്ര വയലറ്റ് രശ്മികളോ അതിശക്തമായ പ്രകാശരശ്മികളോ ശരീരത്തിലേക്ക് വീര്യത്തോടെ കടത്തിവിട്ടാല്‍ മതിയാവും. ത്വക്കിലൂടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും വഴിയിലൂടെയോ കിരണങ്ങള്‍ ഉള്ളില്‍ കടത്തി ശരീരത്തിനുള്ളിലെ വൈറസുകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള പരീക്ഷണം ഗവേഷകര്‍ നടത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയായാല്‍ ഒരു മിനിറ്റുകൊണ്ട് കൊറോണയെ നശിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയും. ഇതു തീര്‍ച്ചയായും വളരെ രസകരമായ കാര്യമാണ്. അത്തരത്തില്‍ പരീക്ഷണം നടക്കണം, ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കൊറോണ വൈറസ് പ്രവേശിക്കുന്നതും പെരുകുന്നതും ശ്വാസകോശത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. കുത്തിവെപ്പ് പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും മാര്‍ഗം ഉപയോഗിച്ച് വൈറസിനെ ഇല്ലാതാക്കി, ശരീരം പൂര്‍ണമായും ശുദ്ധീകരിക്കാന്‍ കഴിയുമോ എന്നു പരീക്ഷിക്കണമെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

പ്രസ്താവന വലിയ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാസത്തിനും ഇടയാക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിശദീകരണവുമായി പിന്നീട് ട്രംപ് രംഗത്തെത്തി. എന്തായിരിക്കും പ്രതികരണം എന്നറിയാനായി ഞാന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് തമാശരൂപത്തില്‍ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതാണെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം.

