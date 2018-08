അസ്താന: ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്രു മുതല്‍ മന്‍മോഹന്‍സിംഗ് വരെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന മന്ത്രിയായ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളെല്ലാവരും തന്നെ വിദേശ ഇന്ത്യക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ്. നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാര്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിജയിച്ചുവെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

കസാക്കിസ്താന്‍ തലസ്ഥാനമായ അസ്താനയില്‍ വ്യാഴാഴ്ച ഇന്ത്യക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സുഷമ സ്വരാജ്.

മോദി സര്‍ക്കാര്‍ മുന്‍പില്ലാത്ത വിധം വിദേശ ഇന്ത്യക്കാരുടെ കാര്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കാറുണ്ടെന്നും 24 മണിക്കൂറും വിദേശ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സേവനം ഉറപ്പു വരുത്താറുണ്ടെന്നും സുഷമ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

മധ്യേഷ്യയിലെ മൂന്നു രാജ്യങ്ങളിലെ സന്ദര്‍ശനത്തിലാണ് സുഷമ ഇപ്പോള്‍. കസാക്കിസ്താനു ശേഷം കിര്‍ഗിസ്ഥാന്‍, ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളും സന്ദര്‍ശിക്കും. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എന്ന നിലയില്‍ ആദ്യമായാണ് സുഷമ ഈ രാജ്യങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നത്.

