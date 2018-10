ലണ്ടന്‍:754 അടി ഉയരത്തിലുള്ള കെട്ടിടത്തില്‍ യാതൊരു സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുമില്ലാതെ വലിഞ്ഞുകയറി ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫ്രഞ്ച് സ്‌പൈഡര്‍മാന്‍ അലെയ്ന്‍ റോബര്‍ട്ട്. മനുഷ്യ ചിലന്തി എന്നും വിശേഷണമുള്ള അലെയ്ന്‍ ഹെറോണ്‍ ടവറിന്റെ മുകള്‍ത്തട്ട് വരെയാണ് പിടിച്ചുകയറിപ്പോയത്. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

സ്‌കൈ ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതുപ്രകാരം 56കാരനായ അലെയ്ന്‍ 50 മിനിറ്റിനുള്ളിലാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകള്‍ത്തട്ട് വരെയെത്തിയത്. ഫ്രഞ്ച് സ്‌പൈഡര്‍മാന്റെ ഈ വിനോദം ലൈവായി പകര്‍ത്തി സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തത് നിരവധി പേരാണ്.

ഇതൊക്കെ എന്ത്. ചെറിയൊരു കെട്ടിടമല്ലേ എന്ന മട്ടിലായിരുന്നു അലെയ്‌ന്റെ പ്രതികരണം. പതിനൊന്നാം വയസ്സില്‍ ഹോബിയായി തുടങ്ങിയ ശീലമാണ് അലെയ്‌ന് പിന്നെ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ദിനചര്യയായി മാറിയത്. ലോകത്താകെ 150ലധികം കെട്ടിടങ്ങളില്‍ ഇതുപോലെ അദ്ദേഹം വലിഞ്ഞുകയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയില്‍ ദുബായിലെ ബുര്‍ജ് ഖലീഫ, ഈഫല്‍ ടവര്‍ തുടങ്ങിയവയും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. അനുമതിയില്ലാതെ കെട്ടിടങ്ങളിലൂടെ വലിഞ്ഞുകയറിയതിന് നിരവധി തവണ അലെയ്‌നെതിരേ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. അതിക്രമിച്ചു കയറി എന്ന വകുപ്പിലാണ് കേസെടുക്കാറുള്ളത്.

ലണ്ടനിലെ ഹെറോണ്‍ ടവറിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോയ അലെയ്‌നെ കാത്ത് താഴെ പോലീസ് നില്‍ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം. ഇതിന്റെ പേരിലും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമല്ല.

