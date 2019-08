പാരിസ്: സ്വന്തമായി രൂപകല്‍പന ചെയ്ത ഹോവര്‍ബോര്‍ഡില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിന് മുകളില്‍ കൂടി പറന്ന് ഫ്രഞ്ചുകാരന്‍ ചരിത്രം രചിച്ചു. ഫ്രാന്‍സിലെ ഫ്രാന്‍കി സപാട്ടയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനല്‍ പറന്ന് കടന്നത്. 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഫ്രാന്‍കി സപാട്ട ലക്ഷ്യം നേടിയത്.

കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയില്‍ നടത്തിയ സമാന ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഫ്രാന്‍സിലെ കലൈസിന് സമീപമാണ് പറക്കല്‍ നടത്തിയതെങ്കിലും യന്ത്രത്തകരാര്‍ കാരണം ഇദ്ദേഹം കടലില്‍ വീണിരുന്നു. ഇത്തവണ കുറവുകള്‍ പരിഹരിച്ച് മുന്നൊരുക്കങ്ങളോടെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിന് മുകളില്‍ കൂടിയുള്ള സാഹസിക പറക്കല്‍ നടത്തിയത്.

അഞ്ച് ചെറിയ ജെറ്റ് എഞ്ചിനിലാണ് ഫ്രാങ്കിയുടെ ഹോവര്‍ ബോര്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. മണ്ണെണ്ണയാണ് ഇന്ധനം. മണ്ണെണ്ണ നിറച്ച ടാങ്ക് പുറംബാഗില്‍ ചുമന്നാണ് ഫ്രാങ്കി ഹോവര്‍ ബോര്‍ഡില്‍ പറന്നത്. മൂന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം പറക്കല്‍ നിരീക്ഷിച്ചിച്ച് കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രാന്‍സിലെ പ്രാദേശിക സമയം ഞായറാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ 6.17 നാണ് ഫ്രാങ്കി ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിന് മുകളില്‍ കൂടി പറന്നത്. ബ്രിട്ടണിലെ സെന്റ് മാര്‍ഗരറ്റ്‌സ് ബേയില്‍ സുരക്ഷിതമായി പറന്നിറങ്ങി.

അവസാനത്തെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റര്‍ പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് താന്‍ ശരിക്കും യാത്ര ആസ്വദിച്ചതെന്ന് പിന്നീട് ഫ്രാങ്കി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മൂന്ന് വര്‍ഷം മുമ്പാണ് താന്‍ ഈ യന്ത്രം നിര്‍മിച്ചതെന്നും എന്നാല്‍ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് പറക്കാന്‍ സാധിച്ചുവെന്നും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു. മണിക്കൂറില്‍ 160 മുതല്‍ 170 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തിലാണ് ഫ്രാങ്കി സപാട്ട പറന്നതെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍ 35 കിലോമീറ്റര്‍ പറക്കാന്‍ ഇദ്ദേഹത്തിന് പാതിവഴിയില്‍ കടലില്‍ സജ്ജമാക്കിയ ബോട്ടിലിറങ്ങി ഇന്ധനം വീണ്ടും നിറക്കേണ്ടി വന്നു. ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുക എന്നതാണ് ഫ്രാങ്കിക്ക് മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളി.

ഹോവര്‍ ബോര്‍ഡ് വികസിപ്പിക്കാന്‍ 2018ല്‍ ഫ്രഞ്ച് സൈന്യം ഇദ്ദേഹത്തിന് 13 ലക്ഷം യൂറോ സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കിയിരുന്നു. ബ്രിട്ടണും സമാനമായ ഹോവര്‍ ബോര്‍ഡില്‍ താത്പര്യം കാട്ടുന്നുണ്ട്. ജൂലൈ 30 ന് റിച്ചാര്‍ഡ് ബ്രോണിങ് എന്നയാള്‍ ഹോവര്‍ ബോര്‍ഡ് വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

