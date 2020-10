പാരീസ്: കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കടുപ്പിച്ച് ഫ്രാന്‍സ്. പാരീസിലും മറ്റു എട്ടുനഗരങ്ങളിലും ശനിയാഴ്ച മുതല്‍ കര്‍ഫ്യൂ ഏര്‍പ്പെടുത്തി.

രാത്രി ഒമ്പതുമണി മുതല്‍ രാവിലെ ആറുമണിവരെ അടച്ചിടല്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താനാണ് തീരുമാനം. ആറാഴ്ചയോളം ഇത് തുടരും. മറ്റുപ്രധാന ഫ്രഞ്ച് നഗരങ്ങളായ ലിയോണ്‍, മെഡിറ്ററേനിയന്‍ പോര്‍ട്ട് മാര്‍സെ, സൗത്ത് വെസ്‌റ്റേണ്‍ ടുലുസ് എന്നിവിടങ്ങളിലും കര്‍ഫ്യൂ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ജര്‍മനിയില്‍ ചാന്‍സലര്‍ ആംഗേല മെര്‍ക്കല്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുക്കുന്നത്. മാസ്‌ക് ധരിക്കുക, ആള്‍ക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കുക എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് കര്‍ശന നിര്‍ദേശങ്ങളാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടയില്‍ 5000 പുതിയ കേസുകളാണ് ജര്‍മനിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയനില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത സ്‌പെയിനിലും നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാറ്റലോണിയയുടെ വടക്കുകിഴക്കന്‍ പ്രദേശത്തെ ബാറുകളും റെസ്റ്റോറന്റുകളും അടുത്ത 15 ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിടും.

നെതര്‍ലന്‍ഡിലും നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മദ്യവില്‍പനയ്ക്ക് നിയന്ത്രണണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും മാസ്‌ക് ധരിക്കണമെന്നത് നിര്‍ബന്ധമാക്കുകയും ചെയ്തു. വടക്കന്‍ അയര്‍ലന്‍ഡില്‍ നാല് ആഴ്ചത്തേക്ക് പബ്ബുകളും റെസ്റ്റോറന്റുകളും അടച്ചുപൂട്ടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയര്‍ലന്‍ഡ് പ്രധാനമന്ത്രി മൈക്കിള്‍ മാര്‍ട്ടിന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യമല്ലാതെ ചില്ലറ വില്പന കേന്ദ്രങ്ങള്‍, ജിം, പൂളുകള്‍, വിനോദകേന്ദ്രങ്ങള്‍ എന്നിവയും അടച്ചിടും.

ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോണ്‍സണും കോവിഡ് 19 വ്യാപനം തയുന്നതിനായി രണ്ടാഴ്ചത്തെ സര്‍ക്യൂട്ട് ബ്രേക്കര്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഉള്‍പ്പടെയുളള നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താനുളള സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാണ്. യു.കെയിലൂടനീളം ലോക്ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയാണെങ്കില്‍ അത് ഒരു ദുരന്തമായിരിക്കുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ബോറിസ് ജോണ്‍സണ്‍ താല്കാലിക അടച്ചുപൂട്ടലിന് ശാസ്ത്ര ഉപദേശക സമിതി അംഗീകാരം നല്‍കിയതിനാല്‍ അത് നിരസിക്കാനും വിസമ്മതിച്ചു.

ഇറ്റലിയില്‍ ബുധനാഴ്ച 7,332 പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. പാര്‍ട്ടികള്‍, ഫുട്‌ബോള്‍ മത്സരങ്ങള്‍, രാത്രി ബാറുകളിലിരുന്നുളള ലഘുഭക്ഷണം എന്നിവയ്ക്ക് റോമും നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ലോകത്ത് ഇതുവരെ 40 മില്യണ്‍ കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പത്തുലക്ഷം ആളുകള്‍ വൈറസ് ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് മരിച്ചു. വൈറസിന്റ ആദ്യവ്യാപനത്തെ അടിച്ചമര്‍ത്തുന്നതില്‍ യൂറോപ്പ് ഏറെക്കുറെ വിജയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ രണ്ടാംവ്യാപനത്തെ സമ്പദ്ഘടനയെ ബാധിക്കാതെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് യൂറോപ്പ്.

Content Highlights:france imposing a curfew in paris and eight other cities