ലോസ് ആഞ്ജലിസ് (അമേരിക്ക): കാലിഫോര്‍ണിയയില്‍ നടന്ന വെടിവെപ്പില്‍ നാലു മരണം. പത്തോളം പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഓക്ക്‌ലാന്‍ഡിന് അടുത്ത ഒറിന്‍ഡയില്‍ നടന്ന ഹലോവീന്‍ പാര്‍ട്ടിക്കിടെയാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടയതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

നൂറോളം പേര്‍ പങ്കെടുത്ത പാര്‍ട്ടിക്കിടെയാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 10.45ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. നാലുപേര്‍ സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു. പരിക്കേറ്റ പത്തോളം പേരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത വീട്ടില്‍ വെച്ച് നടത്തിയ പാര്‍ട്ടിക്കിടെയാണ് വെടിവെപ്പുണ്ടായത്. ആരാണ് അക്രമിയെന്നോ വെടിവെപ്പിലേയ്ക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യം എന്താണെന്നോ വ്യക്തമല്ലെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Four people shot dead, several injured in a Halloween night shooting in California