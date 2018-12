വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്കയുടെ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ജോര്‍ജ് എച്ച്.ഡബ്ല്യൂ ബുഷ് (94) അന്തരിച്ചു. പാര്‍ക്കിന്‍സണ്‍ രോഗബാധിതനായ ബുഷ് വര്‍ഷങ്ങളായി വീല്‍ചെയറിലായിരുന്നു.

യു.എസിന്റെ 41 ാമത്തെ പ്രസിഡന്റാണ് ജോര്‍ജ് ഹെര്‍ബെര്‍ട്ട് വോക്കര്‍ ബുഷ് എന്ന ജോര്‍ജ് ബുഷ് സീനിയര്‍. റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ അംഗം ആയിരുന്ന അദ്ദേഹം 1989 മുതല്‍ 1993 വരെയാണ് പ്രസിഡന്റ് പദവി വഹിച്ചത്.1981 മുതല്‍ 1989 വരെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. ഇറാഖിന്റെ കുവൈത്ത് അധിനിവേശവും സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പതനവും ബര്‍ലിന്‍ മതിലിന്റെ തകര്‍ച്ചയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്താണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് അമേരിക്കയുടെ 44 ാമത് പ്രസിഡന്റായ ജോര്‍ജ് ഡബ്ല്യൂ ബുഷ് .

1991 ലെ ഗള്‍ഫ് യുദ്ധത്തിലെ അമേരിക്കയുടെ വിജയത്തോടെ ജോര്‍ജ് ബുഷ് സീനിയറിന്റെ ജനകീയത അമേക്കയില്‍ കുത്തനെ വര്‍ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിന്നീട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്ത് ഇത് തകര്‍ന്നു. റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടി നേതാവായിരുന്ന ബുഷ് സീനിയര്‍ കാലാവധി പൂര്‍ത്തീകരിച്ച ശേഷം രണ്ടാം തവണ മത്സരിച്ചെങ്കിലും എതിര്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായ ബില്‍ ക്ലിന്റനോട് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.

രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തില്‍ സേവനം അനുഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ബുഷ് സീനിയര്‍ സി.ഐ.എ ഡയറക്ടര്‍ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസിഡന്റായ ജോണ്‍ ആഡംസിനും മകനും ശേഷം അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വഹിച്ച ചരിത്രത്തിലെ ഒരേ ഒരു അച്ചനും മകനുമാണ് ജോര്‍ ബുഷ് സീനിയര്‍ ജൂനിയര്‍മാര്‍.

കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ബാർബറ ബുഷ് അന്തരിച്ചത്. അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

ബുഷിനും ബാര്‍ബറയ്ക്കും ആറുമക്കളാണ്. ഒരു മകള്‍ റോബിന്‍ മൂന്നാംവയസ്സില്‍ രക്താര്‍ബുദം ബാധിച്ച് മരിച്ചു. മറ്റൊരു മകന്‍ ജെബ് 1999 മുതല്‍ 2007 വരെ ഫ്ലോറിഡ ഗവര്‍ണര്‍ ആയിരുന്നു. 2016-ലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാവാന്‍ മത്സരിച്ച് പിന്മാറി. നീല്‍, മാര്‍വിന്‍, ഡൊറോത്തി എന്നിവരാണ് മറ്റ് മക്കള്‍.

സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകളുടെ സമയം പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും.

