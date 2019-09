ന്യൂഡല്‍ഹി: കശ്മീർ സ്വദേശിയെന്ന പേരിൽ പോൺ താരത്തിന്റെ ചിത്രമുള്ള ട്വീറ്റ് പങ്കുവെച്ച് ഇന്ത്യയിലെ മുൻ പാകിസ്താൻ കമ്മീഷണർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പരിഹാസം ഏറ്റുവാങ്ങി. കശ്മീരിലെ അനന്ത് നാഗ് സ്വദേശി യൂസഫിന് പെല്ലറ്റ് ആക്രമണത്തില്‍ കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടമായി എന്ന ട്വീറ്റാണ് ഇന്ത്യയിലെ പാകിസ്താന്‍ മുന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷണര്‍ അബ്ദുള്‍ ബാസിത് റീട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ട്വീറ്റില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന പരിക്കേറ്റ വ്യക്തിയുടെ ചിത്രം പോണ്‍താരം ജോണി സിന്‍സിന്റേതായിരുന്നു. 'ഇതിരെ ശബ്ദമുയര്‍ത്തൂ' എന്ന കുറിപ്പോടെ സ്വന്തം ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്ത ട്വീറ്റ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഒഴിവാക്കി.

പാക് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക നൈല ഇനായത് ആണ് ബാസിതിന്റെ ട്വീറ്റിന്റെ സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ടെടുത്ത് ബാസിതിന് പറ്റിയ തെറ്റ് പങ്ക് വെച്ചത്. ജോണി സിന്‍സിന്റെ ഫോട്ടോയാണ് പാക് മുന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷണര്‍ പങ്ക് വെച്ചതെന്ന് അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് നൈല ഇനായത് സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ടുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഒന്നും വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത കാലം എന്നു കൂടി നൈല കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്.

നൈലയുടെ ട്വീറ്റിന് താഴെ നിരവധി പേര്‍ കമന്റുകളുമായെത്തി. ഇതു വരെ ജോണി സിന്‍സിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണോ ബാസിതെന്ന് നിരവധി പേര്‍ കമന്റ് ചെയ്തു. പാകിസ്താന്‍ ഒരു രാജ്യമല്ലെന്നും ഒരു പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥയാണെന്നും തുടങ്ങി പാകിസ്താനെതിരെ നൈലയുടെ ട്വീറ്റിന് നിരവധിപേര്‍ കമന്റ് ചെയ്തു. ഒമ്പതിനായിരത്തിലധികെ പേര്‍ നൈലയുടെ ട്വീറ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും നാലായിരത്തിലധികം പേര്‍ അത് റീട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

Former Pakistani high commissioner to India Abdul Basit, mistakes Johnny Sins for a Kashmiri man who lost vision from pellet. Unreal times these, really. pic.twitter.com/9h1X8V8TKF — Naila Inayat नायला इनायत (@nailainayat) September 2, 2019

കശ്മീര്‍ ജനത അരക്ഷിതമായ സാഹചര്യത്തില്‍ കഴിയുന്നുവെന്ന വ്യാജവാര്‍ത്തകളാണ് പാക് നേതാക്കള്‍ ഈയിടെയായി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലുള്‍പ്പെടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. കശ്മീരിന് പ്രത്യേകപദവി നല്‍കിയിരുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 നീക്കം ചെയ്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് സര്‍ക്കാരിനെതിരെ കടുത്ത വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തുക മാത്രമല്ല വ്യാജവാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പതിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പാക് നേതാക്കള്‍. എന്നാല്‍ അതില്‍ പലതും പാകിസ്താനെതിരെയായി തീരുന്നത് പതിവ് സംഭവമായിരിക്കുകയാണ്.

