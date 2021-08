കാബൂള്‍: ബ്രിട്ടീഷ് മുന്‍ സൈനികന്‍ പെന്‍ ഫാര്‍തിങിന് ഒടുവില്‍ തന്റെ ഇരുന്നൂറോളം വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ വിടാന്‍ വഴിയൊരുങ്ങുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് സര്‍ക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ വിടാനുള്ള നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചത്.

കാബൂളില്‍ മൃഗസംരക്ഷണ കേന്ദ്രം നടത്തുകയായിരുന്നു പെന്‍ ഫാര്‍തിങ്. പട്ടികളും പൂച്ചകളും ഉള്‍പ്പെടെ ഇരുന്നൂറോളം വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങളെയാണ് ഇദ്ദേഹം സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ നൗസാദ് എന്ന പേരില്‍ എന്‍.ജി.ഒയും നടത്തുകയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം നൂറുകണക്കിന് ജീവനക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജ്യം വിടാനായി പെന്‍ ഫാര്‍തിങ്ങും സംഘവും വിമാനത്താവളത്തില്‍ എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനായില്ല. യുഎസ് യാത്രാചട്ടങ്ങള്‍ മാറ്റിയതാണ് പെന്‍ ഫാര്‍തിങ്ങിന് വെല്ലുവിളിയായത്. തുടര്‍ന്ന് തന്റെ അവസ്ഥ വിവരിച്ച് പെന്‍ ഫാര്‍തിങ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് യുകെ സര്‍ക്കാര്‍ വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ടത്.

പെന്‍ ഫാര്‍തിങിനും മൃഗങ്ങള്‍ക്കും യാത്ര ചെയ്യാനായി ചാര്‍ട്ടേഡ് വിമാനം സജ്ജീകരിക്കുമെന്ന് യുകെ സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. യാത്ര ആരംഭിക്കാനായി കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ യുകെ സൈന്യം സഹായിക്കുമെന്നും പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നു. ഇരുന്നൂറോളം മൃഗങ്ങളെ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റാനുള്ള ദൗത്യത്തിന് ഓപ്പറേഷന്‍ ആര്‍ക്ക് എന്നാണ് പേരിട്ടത്.

അതേസമയം ഒഴിപ്പിക്കല്‍ നടപടികളില്‍ മനുഷ്യരേക്കാള്‍ പ്രാധാന്യം മൃഗങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കാനാവില്ലെന്ന് യുകെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ബെന്‍ വാലസ് പറഞ്ഞു.

Content Highlights:Former British soldier, stuck in Kabul with 200 pets, finally gets permission to leave