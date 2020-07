വാഷിങ്ടണ്‍: കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍, ക്ലാസുകള്‍ പൂര്‍ണമായും ഓണ്‍ലൈനിലേക്ക് മാറിയാല്‍ വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള വിദ്യാര്‍ഥികളെ രാജ്യത്ത് തുടരാന്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അമേരിക്ക.

യു.എസ്. ഇമിഗ്രേഷന്‍ ആന്‍ഡ് കസ്റ്റം എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ്(ഐ.എസ്.ഇ.) ആണ് ഇക്കാര്യം പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചത്. പഠനത്തിനായി നോണ്‍ ഇമിഗ്രന്റ് എഫ്-1, എം-1 വിസകളില്‍ അമേരിക്കയിലെത്തിയ വിദ്യാര്‍ഥികളെയാണ് ഈ നടപടി ബാധിക്കുക.

പ്രവര്‍ത്തനം പൂര്‍ണമായും ഓണ്‍ലൈനിലേക്ക് മാറ്റിയ സ്‌കൂളുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന, നോണ്‍ ഇമിഗ്രന്റ് എഫ്-1, എം-1 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഫുള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ കോഴ്സുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത് യു.എസില്‍ തുടരരുതെന്നാണ് ഐ.എസ്.ഇയുടെ നിര്‍ദേശം.

ക്ലാസുകള്‍ പൂര്‍ണമായും ഓണ്‍ലൈനിലേക്ക് മാറ്റിയ കോഴ്സുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ രാജ്യം വിടണം. അല്ലാത്തപക്ഷം, അധ്യാപകര്‍ നേരിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന വിധത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതും നിയമവിധേയവുമായ മറ്റു സ്‌കൂളുകള്‍ കണ്ടെത്തണം. അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നും ഐ.സി.ഇ. വ്യക്തമാക്കുന്നു.

