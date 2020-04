വാഷിങ്ടണ്‍: ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള കോവിഡ് 19 രോഗികളെ കമഴ്ത്തി കിടത്തുന്നതിലൂടെ അവരുടെ ജീവന്‍ നിലനിര്‍ത്താന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കന്‍ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍. അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ള രോഗികളെ കമഴ്ത്തി കിടത്തുന്നതിലൂടെ രോഗികളുടെ നില മെച്ചപ്പെടുന്നതായി വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കന്‍ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരെ ഉദ്ധരിച്ച് സിഎന്‍എന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

രോഗികളെ ഇങ്ങനെ കമഴ്ത്തി കിടത്തി അവരുടെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ന്യൂയോര്‍ക്ക് സിറ്റിയിലെ നോര്‍ത്ത്വെല്‍ ഹെല്‍ത്ത് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗം ഡയറക്ടര്‍ മംഗള നരസിംഹം പറയുന്നു. ഇത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നാല്‍ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ രോഗികളുടെ നിലയില്‍ വലിയ പുരോഗതി കാണാനാവുന്നുണ്ട്. ഓരോ രോഗിയിലും ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനം പ്രകടമാണ്, അവര്‍ പറഞ്ഞു.

കമഴ്ത്തി കിടത്തുന്നത് രോഗികളുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് കൂടുതല്‍ ഓക്‌സിജന്‍ ലഭിക്കാന്‍ സഹായകരമാണെന്നാണ് നിഗമനം. ഈ നിലയില്‍ കിടത്തുന്നതോടെ ഓക്‌സിജന്‍ ലഭ്യമാകുന്നതിന്റെ തോത് 85 ശതമാനത്തില്‍നിന്ന് 98 ശതമാനമായി ഉയരുന്നതായി കണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കമഴ്ത്തി കിടത്തുന്നതോടെ മുന്‍പ് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന ശ്വാസകോശ ഭാഗങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ രോഗിക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതിനു കാരണമെന്ന് മസാച്ചുസെറ്റ്‌സ് ജനറല്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍ മെഡിക്കല്‍ ഐസിയു ഡയറക്ടര്‍ കാതറിന്‍ ഹിബ്ബെര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

അണുബാധ മൂലം ഗുരുതരമായ ശ്വാസകോശ തകരാറുകള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളില്‍ മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിന് രോഗികളെ കമഴ്ത്തി കിടത്തുന്നത് സഹായകരമാകുമെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന പഠനം 2013ല്‍ ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേണല്‍ ഓഫ് മെഡിസിനില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള കോവിഡ് 19 രോഗികളുടെ ശ്വാസകോശവും സമാനമായ പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഗവേഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കോവിഡ് 19ന്റെ ആരംഭസ്ഥാനമായി കരുതപ്പെടുന്ന ചൈനയിലെ വുഹാനിലും സമാനമായ പഠനം നടന്നിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് രോഗികളെ കമഴ്ത്തി കിടത്തുന്നത് ചില രോഗികളില്‍ വെന്റിലേറ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതായി ഈ പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വെന്റിലേറ്റര്‍ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഉയര്‍ന്ന പോസിറ്റീവ് മര്‍ദ്ദത്തേക്കാള്‍ ചില രോഗികളില്‍ പ്രയോജനം ചെയ്യുക കമഴ്ന്നുള്ള കിടപ്പാണെന്നാണ് ഈ പഠനം നല്‍കുന്ന സൂചനയെന്ന് നന്‍ജിങ്ങിലെ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ്യുണിവേഴ്‌സിറ്റി പ്രൊഫസറും പഠനത്തിന് മേല്‍നോട്ടംവഹിച്ച ഗവേഷകനുമായ ഹെയ്‌ബോ ക്യൂ പറയുന്നു.

ചില ഗുണവശങ്ങള്‍ പ്രകടമായെങ്കിലും കോവിഡ് രോഗികളിലെല്ലാം ഒരുപോലെ ഇത് പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്ന് പറയാനാവില്ലെന്ന് ഗവേഷകര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. മാത്രമല്ല, ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള പല രോഗികള്‍ക്കും ഏറെ സമയം കമഴ്ന്നുകിടക്കാനുള്ള ശാരീരികാവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. വെന്റിലേറ്ററുകള്‍ അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത, എന്നാല്‍ കൂടുതല്‍ ഓക്‌സിജന്‍ ആവശ്യമുള്ള രോഗികളില്‍ ഈ രീതി പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍ അമേരിക്കയിലെ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

Content Highlilghts: flipping COVID-19 patients onto prone position is effective to keep them alive in intensive care