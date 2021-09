മീന്‍ പിടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച യുവാവ് വെള്ളത്തില്‍ വീണു. വീണെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ തള്ളിയിട്ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി. തള്ളിയിട്ടത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍ ചൂണ്ടയില്‍ കൊത്തിയ മീന്‍ തന്നെയാണ്. മീനെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ അത്ര ചെറിയ മീനൊന്നും അല്ല. 66 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു ക്യാറ്റ് ഫിഷ് ആണ് തന്നെ പിടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ വെള്ളത്തില്‍ വീഴ്ത്തിയത്. ഹംഗറിയിലെ സമോഗ കൗണ്ടിയിലാണ് സംഭവം. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു.

ലോറന്റ് സാബോ എന്ന യുവാവാണ് മീനിനെ പിടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച് വെള്ളത്തിലായത്. കായല്‍തീരത്ത് ചൂണ്ടയിട്ട് മീനിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിപ്പായിരുന്നു യുവാവ്. ഇതിനിടെ തന്റെ ചൂണ്ടയില്‍ ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു മീന്‍ കൊത്തുകയും ചെയ്തു. വെള്ളത്തില്‍ വീണ് ഒരു മണിക്കൂറോളം തെരഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് തന്റെ ചൂണ്ട തിരിച്ചുകിട്ടിയത് എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് സാബോ തന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലില്‍ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

ആദ്യ ശ്രമത്തില്‍ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും തന്നെ വെള്ളത്തില്‍ തള്ളിയിട്ട 66 കിലോ തൂക്കമുള്ള മീനിനെ പിടികൂടിയെന്നും യുവാവ് പറയുന്നു. രസകരമായ കമന്റുകളാണ് വീഡിയോക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

