ലണ്ടന്‍: കോവിഡ്-19 നെതിരെയുള്ള ആദ്യതലമുറ വാക്‌സിനുകള്‍ക്ക് പോരായ്മകള്‍ ഉണ്ടാവാമെന്നും അവ എല്ലാവരിലും ഒരേ രീതിയില്‍ പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കാനിടയില്ലെന്നും യുകെ വാക്‌സിന്‍ ടാസ്‌ക്‌ഫോഴ്‌സ് മേധാവി കേറ്റ് ബിന്‍ഗാം. കോവിഡ് വാക്‌സിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അപര്യാപ്തമാണെന്നും നാം പുലര്‍ത്തുന്ന ആത്മവിശ്വാസവും അമിതപ്രതീക്ഷയും അസ്ഥാനത്താവാനിടയുണ്ടെന്നും ദ ലാന്‍സെറ്റ് മെഡിക്കല്‍ ജേണലില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തില്‍ അവര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

ആദ്യതലമുറ വാക്‌സിനുകള്‍ ന്യൂനതകള്‍ ഉള്ളവയാകാമെന്നും, കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കുമെങ്കിലും രോഗത്തിനെതിരെ പൂര്‍ണപ്രതിരോധശേഷി ഈ വാക്‌സിനുകള്‍ നല്‍കുമെന്ന ധാരണ തെറ്റാണെന്നും കേറ്റ് പറഞ്ഞു. വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാവരിലും ദീര്‍ഘകാലം പ്രതിരോധശേഷി നിലനില്‍ക്കുമെന്ന് കരുതാനാവില്ലെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്‌സിനുകളില്‍ മിക്കവയും ചിലപ്പോള്‍, എല്ലാം തന്നെ പരാജയമാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ലേഖനത്തില്‍ കേറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോടിക്കണക്കിനാളുകള്‍ക്കാവശ്യമായ വാക്‌സിന്‍ ഉത്പാദനത്തിന് ആഗോളതലത്തില്‍ നിലവിലുള്ള ശേഷി അപര്യാപ്തമാണെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ബ്രിട്ടന്റെ വാക്‌സിന്‍ ഉത്പാദനശേഷി രാജ്യത്തിനാവശ്യമായതിലും കുറവാണെന്നും കേറ്റ് ലേഖനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ലണ്ടനിലെ ഇംപീരിയല്‍ കോളേജിലെ ഒരു സംഘം ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ വേനല്‍ക്കാലത്ത് കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ ശരീരം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആന്റിബോഡികളില്‍ കുറവുണ്ടായതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കോവിഡ് മുക്തിയ്ക്ക് ശേഷം ശരീരത്തില്‍ കൈവരുന്ന പ്രതിരോധശേഷി ദീര്‍ഘകാലം നിലനില്‍ക്കാനിടയില്ല എന്നാണ് ഈ പഠനം നല്‍കുന്ന സൂചന.

കോവിഡിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട വ്യാപനം കൂടുതല്‍ രൂക്ഷമാകുമെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ദ ടെലഗ്രാഫ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

