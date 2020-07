പാരിസ്: ഫ്രാന്‍സിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ നാന്റസ് കത്തീഡ്രലില്‍ വന്‍തീപിടിത്തം. നൂറോളം അഗ്നിശമനസേനാംഗങ്ങളെ പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറന്‍ ഫ്രഞ്ച് നഗരമായ നാന്റെസിലുള്ള കത്തീഡ്രലില്‍ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

15-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ദേവാലയമാണ് നാന്റസ് കത്തീഡ്രല്‍. പാരീസിലെ നോത്ര ദാം കത്തീഡ്രലില്‍ ഉണ്ടായ വലിയ തീപിടിത്തത്തിന്‌ ഒരു വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും മറ്റൊരു ദേവാലയത്തില്‍ അഗ്നിബാധയുണ്ടായത്‌.

ഇതിന് മുമ്പ് 1972-ല്‍ നാന്റെസ് കത്തീഡ്രലില്‍ തീപിടുത്തമുണ്ടായിരുന്നു. കെട്ടിടത്തിന് മേല്‍ക്കൂരയ്ക്ക് അന്ന് കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ചു. മൂന്ന് വര്‍ഷത്തോളം അടിച്ചിട്ടാണ് അറ്റകുറ്റപണി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്‌.

#Nantes La cathédrale de Nantes en proie aux énormes flammes.. 😥 Soutien et pensées aux pompiers. pic.twitter.com/PoUUXa10xR

LATEST — Firefighters report 'major fire' at cathedral in French city of Nanteshttps://t.co/JfFDIOJcJhpic.twitter.com/iTd5F1ldAb