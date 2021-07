അലയടിക്കുന്ന കടല്‍പ്പരപ്പിന് മുകളില്‍ വൃത്താകൃതിയില്‍ ആളിക്കത്തുന്ന തീ, ഉരുകിയൊലിക്കുന്ന ലാവ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന കടല്‍വെള്ളം. ഇത്തരത്തിലൊരു കാഴ്ച കണ്ണില്‍ പെട്ടാല്‍ ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമയുടെ ഭാഗമെന്നാവും ആദ്യമുണ്ടാകുന്ന തോന്നല്‍. സമീപത്ത് കപ്പലുകളോ മറ്റോ കാണപ്പെടുന്നില്ലെങ്കില്‍ എണ്ണച്ചോര്‍ച്ചയുടെ സാധ്യതയും നമ്മള്‍ തള്ളിക്കളയും.

എന്നാല്‍ മെക്‌സികോ ഉള്‍ക്കടലിന്റെ ഉപരിതലത്തില്‍ പടര്‍ന്ന തീ ഒരു ചോര്‍ച്ചയുടെ ഫലമായിരുന്നു. മെക്‌സികോയുടെ യുകാട്ടന്‍ ഉപദ്വീപിലായിരുന്നു തീപ്പിടിത്തം. കടലിനടിയിലൂടെയുള്ള ഒരു പൈപ്പ് ലൈനില്‍ നിന്നുള്ള ഗ്യാസ് ലീക്കിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു ഈ 'വിസ്മയക്കാഴ്ച' പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ചുവപ്പുരാശി കലര്‍ന്ന തിളക്കമേറിയ തീപ്പടര്‍പ്പുകളായിരുന്നു കാഴ്ചയുടെ ആകര്‍ഷണം. പിന്നീട് തീയണച്ചെങ്കിലും കടല്‍ത്തീയുടെ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോയും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

സമുദ്രത്തിനടിയിലെ പൈപ്പ്‌ലൈനിലായിരുന്നു ആദ്യം അഗ്നിബാധയുണ്ടായതെന്ന് പെമക്‌സ് എണ്ണക്കമ്പനി അറിയിച്ചു. പെമക്‌സില്‍ നിന്ന് കു മാലൂബ് സാപ് ഓയില്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റിലേക്കുള്ള എണ്ണക്കുഴലാണത്. മെക്‌സികോ ഉള്‍ക്കടലിന്റെ തെക്കേ അരികിലാണ് കു മാലൂബ് സാപ്. പുലര്‍ച്ചെ 5.15 ഓടെയായിരുന്നു തീപ്പിടിത്തം. രാവിലെ പത്തരയോടെ തീ പൂര്‍ണമായും കെടുത്താന്‍ സാധിച്ചതായി പെമക്‌സ് വക്താവ് അറിയിച്ചു. തീപ്പിടിത്തത്തിന്റെ കാരണത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

It is hard to believe that this video is real. But it is. The ocean is on fire in the Gulf of Mexico after a pipeline ruptured. What you can see are ships attempting to put it out. pic.twitter.com/VRcBmLGPsg