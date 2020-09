കൊളംബോ: ശ്രീലങ്കന്‍ തീരത്തിന് സമീപം സ്‌ഫോടനമുണ്ടായ എണ്ണക്കപ്പല്‍ ന്യൂ ഡയമണ്ടിലെ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമായതായി നാവികസേന ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. നാല് ടഗ് ബോട്ടുകളും മൂന്ന് ശ്രീലങ്കന്‍ നാവികസേനാകപ്പലുകളം നാല് ഇന്ത്യന്‍ കപ്പലുകളും വ്യാഴാഴ്ച മുതല്‍ കപ്പലിലെ തീ അണയ്ക്കാനായി സംയുക്തശ്രമം നടത്തി വരികയായിരുന്നു.

കുവൈത്തില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യന്‍ തുറമുഖമായ പാരാദീപിലേക്ക് 2,70,000 ടണ്‍ ക്രൂഡ് ഓയിലുമായി വരികയായിരുന്ന കപ്പലിന്റെ എന്‍ജിന്‍ മൂറിയിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയെ തുടര്‍ന്നാണ് തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായത്. എന്നാല്‍ എന്‍ജിന്‍ മുറിയില്‍ എണ്ണച്ചോര്‍ച്ചയുണ്ടായിരുന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ശ്രീലങ്കയുടെ കിഴക്കന്‍ തീരത്തിന് 60 കിലോമീറ്റര്‍(37 മൈല്‍) അകലെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

അപകടത്തില്‍ ഫിലിപ്പീന്‍ സ്വദേശിയായ ക്രൂ അംഗം മരിച്ചു. കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന 22 പേരെ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റി. തീരത്തിന് 25 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ വരെയെത്തിയ കപ്പലിനെ മൂന്ന് ടഗ് ബോട്ടുകളുപയോഗിച്ച് ആഴക്കടലിലെത്തിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ നാവികസേനാ കപ്പലുകളും ശ്രീലങ്കന്‍ സേനാവിമാനവും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ രക്ഷാദൗത്യത്തെ തുടര്‍ന്ന് കപ്പലിലുണ്ടായ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയതായി ഇന്ത്യന്‍ കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡ് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയോടെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

#ICG & Sri Lankan ships and aircraft alongwith tug ALP Winger after consolidated efforts successfully towed #MTNewDiamond more than 35 NM away from #SriLanka coast to safe waters. #FireFighting continues and fire now reduced. No oil slick reported. pic.twitter.com/bvbnd1fLtw