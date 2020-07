ബെയ്ജിങ്: ലോകത്താകമാനം ഒന്നര കോടിയോളം ആളുകള്‍ക്കാണ് കോവിഡ് -19 ബാധിച്ചത്. രോഗം ബാധിച്ച് ആറ് ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ രോഗത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ചൈനയില്‍ രോഗികളുടെ എണ്ണം താരതമ്യേന കുറവായിരുന്നു. എണ്‍പത്തിമൂവായിരത്തില്‍ അധികം ആളുകള്‍ക്കാണ് ചൈനിയില്‍ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

എന്നാലിപ്പോള്‍ ചൈനയില്‍ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം ഉണ്ടാകുന്നതായി സൂചന. രോഗം വീണ്ടും വ്യാപിച്ചേക്കുമെന്ന ഭയത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ഷിന്‍ജിയാങ് പ്രവശ്യയില്‍ കോവിഡ് പരിശോധ സൗജന്യമാക്കി. പ്രവിശ്യയില്‍ മാളുകളും ഹോട്ടലുകളും അടച്ചു. പാര്‍പ്പിട സമുച്ചയങ്ങള്‍ക്ക് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

പ്രാദേശിക സമ്പര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഉറുംഖി നഗരത്തില്‍ 13 കേസുകള്‍കൂടി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതോടെ രണ്ട് ഘട്ടമായി പരിശോധനകള്‍ വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. നഗരത്തില്‍ 30 കേസുകളും 41 ലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത രോഗവാഹകരുമുണ്ട്.

രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുമായും സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരുമായും സമ്പര്‍ക്കത്തിലുള്ളവരെയാണ് ആദ്യം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുക. തുടര്‍ന്ന് രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ മറ്റ് പാര്‍പ്പിട സമുച്ചയങ്ങളിലെ താമസക്കാര്‍, സര്‍ക്കാര്‍, സിവില്‍ സര്‍വീസ് ജീവനക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കും പരിശോധന നടത്തും.

ഇതിനിടയില്‍ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 16 പുതിയ കേസുകള്‍ ചൈനയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഇതില്‍ 13 എണ്ണവും പ്രാദേശിക സമ്പര്‍ക്കംമൂലം ഉണ്ടായതാണ്. മൂന്നെണ്ണം മാത്രമാണ് പുറത്ത് നിന്ന് വന്നത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 42 രോഗലക്ഷണമില്ലാത്ത കേസുകളും ചൈനിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

