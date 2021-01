വാഷിങ്ടണ്‍: നിയുക്ത അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യത്ത് സായുധ പ്രതിഷേധങ്ങളുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയെന്ന് എഫ്.ബി.ഐയുടെ

മുന്നറിയിപ്പ്. ജനുവരി 20നാണ് അമേരിക്കയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി ബൈഡന്‍ സ്ഥാനമേല്‍ക്കുന്നത്. വാഷിങ്ടണ്‍ ഡി.സിയിലും മറ്റെല്ലാ എല്ലാ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളിലും സായുധ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ നടക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് എഫ്.ബി.ഐയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്.

സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ജനുവരി 16 മുതല്‍ 20 വരെയാണ് സായുധ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതായി എഫ്.ബി.ഐ. മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഉന്നതവൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സിയായ റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. അതേസമയം 17 മുതല്‍ സ്ഥാനാരോഹണ ദിവസമായ ജനുവരി 20 വരെയാണ് വാഷിങ്ടണ്‍ ഡി.സിയില്‍ അക്രമത്തിന് സാധ്യതയെന്നും എഫ്.ബി.ഐ. വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വാഷിങ്ടണ്‍ ഡി.സിയില്‍ അടിയന്തരാവസ്ഥയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ അനുയായികളില്‍നിന്ന് കൂടുതല്‍ അക്രമങ്ങള്‍ ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന ഭീഷണിയെ തുടര്‍ന്ന് വാഷിങ്ടണ്ണിലേക്ക് 15,000 സൈനികരെ അയക്കാന്‍ നാഷണല്‍ ഗാര്‍ഡ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി 24 വരെ വാഷിങ്ടണ്‍ സ്മാരകത്തിലേക്ക്‌ വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ക്ക് വിലക്കും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ശനിയാഴ്ചയോടെ വാഷിങ്ടണ്‍ ഡി.സിയില്‍ 10,000 സൈനികര്‍ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് നാഷണല്‍ ഗാര്‍ഡ് ബ്യൂറോ മേധാവി ജനറല്‍ ഡാനിയേല്‍ ഹൊക്കന്‍സന്‍ മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. സുരക്ഷ, ആശയവിനിമയം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലാകും ഇവര്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. പ്രാദേശിക അധികൃതര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം സൈനികരുടെ എണ്ണം 15,000 ആയി ഉയര്‍ന്നേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിന്റെ തീം-അമേരിക്ക യുണൈറ്റഡ് എന്നായിരിക്കുമെന്ന് ബൈഡന്റെ സ്ഥാനാരോഹണ കമ്മിറ്റി തിങ്കളാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

