കാലിഫോര്‍ണിയ: അമേരിക്ക കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്തതിന് തങ്ങള്‍ ഉത്തരവാദികളല്ലെന്ന് ഫെയ്സ്ബുക്ക്. തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കി ഫെയ്സ്ബുക്ക് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്‍ ജനങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുകയാണെന്ന അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‌റ് ജോ ബൈഡന്‌റെ വിമര്‍ശനത്തിനുള്ള മറുപടിയായാണ് ഫെയ്സ്ബുക്ക് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

കോവിഡ് വാക്സിനുകളെ സംബന്ധിച്ച് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്ന തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ ജനങ്ങളെ വാക്സിനേഷനില്‍ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു ബൈഡന്‌റെ ആരോപണം. ഫെയ്സ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റര്‍, യൂട്യൂബ് എന്നിവയുള്‍പ്പെടെയുള്ള സോഷ്യല്‍ മീഡിയ സൈറ്റുകളില്‍ പകര്‍ച്ചവ്യാധി സമയത്ത് കോവിഡുമായും വാക്‌സിനുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ ദോഷകരമായ ഉള്ളടക്കം ഒഴിവാക്കാൻ ഫെയ്സ്ബുക്ക് മുൻകൈ എടുത്തില്ലെന്നും ഗവേഷകരും നിയമനിര്‍മ്മാതാക്കളും നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

എന്നാല്‍, വസ്തുതകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഫെയ്സ്ബുക്കിന്‌റെ മറുപടി.

"അമേരിക്കയിലെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് ഉപഭോക്താക്കളായ 85 ശതമാനം പേരും കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍ എടുത്തവരോ എടുക്കാന്‍ താത്പര്യപ്പെടുന്നവരോ ആണ്. ജൂലൈ നാലിനകം അമേരിക്കയിലെ 70 ശതമാനം പേര്‍ വാക്‌സിനേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കും എന്നതായിരുന്നു ബൈഡന്‌റെ ലക്ഷ്യം. ഇത് നടപ്പിലാക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തതിന് ഫെയ്സ്ബുക്ക് ഉത്തരവാദികളല്ല." കമ്പനി വൈസ്പ്രസിഡന്‌റ് ഗൈ റോസന്‍ കോര്‍പറേറ്റ് ബ്ലോഗിലൂടെ വിശദമാക്കി.

കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ വ്യാജപ്രചാരണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതിനെതിരേ നടപടിയെടുക്കാന്‍ കമ്പനി നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കിയതായും ഫെയ്സ്ബുക്ക് വ്യക്തമാക്കി.

