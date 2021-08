കാബൂള്‍: അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്ത് സ്‌ഫോടനം. യു.എസ്. സൈന്യമാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്‌. വിമാനത്താവളത്തിനുള്ളില്‍ യു.എസിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ രക്ഷാദൗത്യം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം.

കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്ത് സ്‌ഫോടനം നടന്നതായി ഞങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കും. മരണവിവരം ഈ സമയം വ്യക്തമല്ല. ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കും- പെന്റഗണ്‍ വക്താവ് ജോണ്‍ കിര്‍ബി പറഞ്ഞു.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.