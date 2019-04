കൊളംബോ: ശ്രീലങ്കയില്‍ ഈസ്റ്റര്‍ ദിനത്തില്‍ സ്ഫോടനമുണ്ടായ പള്ളിക്ക് സമീപത്ത് നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന വാനില്‍ വീണ്ടും ബോംബ് സ്ഫോടനം. പള്ളികളും ആഡംബര ഹോട്ടലുകളുമടക്കം എട്ടിടങ്ങളിലാണ് സ്‌ഫോടനം നടന്നത്.

പള്ളിക്ക് സമീപം നിര്‍ത്തിയിട്ട വാനില്‍ ബോംബ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ ബോംബ് നിര്‍വീര്യമാക്കുന്നതിനിടെയാണ് പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടായത്. ആര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോര്‍ട്ടില്ല. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല.

Reuters: An explosion went off in a van near a church in Colombo, #SriLanka when bomb squad officials were trying to defuse it. pic.twitter.com/eBpIUKk7Pt — ANI (@ANI) April 22, 2019