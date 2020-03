വാഷിങ്ടൺ: കാണാതായ മുന്‍ എഫ്ബിഐ ഏജന്റ് ബോബ് ലെവിന്‍സണ്‍ മരിച്ചതാവാമെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങള്‍. അതേ സമയം വാർത്ത സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് തയ്യാറായിട്ടില്ല..

വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പെ ലെവിന്‍സണ്‍ ടെഹ്‌റാന്‍ വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇറാന്‍ പറയുന്നത്. ഇറാനിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയില്‍ 2007ല്‍ കാണാതായതാണ് ബോബ് ലെവിന്‍സണെ. ലെവിന്‍സണ്‍ ഇറാന്റെ കസ്റ്റഡിയില്‍ മരിച്ചെന്ന് യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം തങ്ങളെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറിയിച്ചിരുന്നെന്നും എന്നാല്‍ എപ്പാഴെന്നോ എങ്ങനെയെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം ലെവിന്‍സന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് വ്യക്തമായ ഉത്തരം നല്‍കാന്‍ മടിച്ചു.

"ബോബ് ലെവിന്‍സണെ കുറിച്ച് ഇറാന്‍ കൃത്യമായ ഉത്തരം ഞങ്ങള്‍ക്കിതുവരെയും നല്‍കിയിട്ടില്ല. അന്വേഷണം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചു കാലം മുമ്പെ ലെവിന്‍സണ്‍ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് ഞങ്ങള്‍ കരുതുന്നത്", ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് റോബര്‍ട്ട് ഒ ബ്രെയിന്‍ പറഞ്ഞു.

13 വര്‍ഷമായി കാണാതായ ലെവിന്‍സണെ കുറിച്ച് ഇറാന് മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും പറയാന്‍ കഴിയൂവെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോയും അറിയിച്ചു.

content highlights: Ex-FBI Agent Bob Levinson May Be Dead, says USA