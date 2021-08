ന്യൂഡല്‍ഹി: അഫ്ഗാന്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് അഷ്‌റഫ് ഗനിയുടെ സഹോദരന്‍ ഹഷ്മത് ഗനി അഹ്മദ്‌സായ് താലിബാനു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതായി വെളിപ്പെടുത്തല്‍.

താലിബാന്‍ നേതാവ് ഖാലില്‍ ഉര്‍ റഹ്മാന്റെയും മതപണ്ഡിതന്‍ മുഫ്തി മഹ്മൂദ് സാക്കിറിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഹഷ്മത് ഗനി താലിബാന് പിന്തുണ അറിയിച്ചതെന്ന് മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഗ്രാന്‍ഡ് കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് കുച്ചിസിന്റെ മേധാവിയാണ് ഹഷ്മത് ഗനി

طالبان کا کہنا ہے کہ @ashrafghani کے بھائی حشمت غنی احمد زئی نے طالبان کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ طالبان رہنما خلیل الرحمٰن اور دینی عالم مفتی محمود ذاکری اس موقع پر موجود ہیں۔ ویڈیو مفتی ذاکری نے جاری کی ہے۔ pic.twitter.com/MmBIsRqwa4 — Tahir Khan (@taahir_khan) August 21, 2021

അഫ്ഗാന്‍ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിന്റെ നിയന്ത്രണം കൂടി ഞായറാഴ്ച താലിബാന്‍ പിടിച്ചെടുത്തതോടെ അഷ്‌റഫ് ഗനി(72) കുടുംബത്തോടൊപ്പം രാജ്യം വിട്ടിരുന്നു. രക്തച്ചൊരിച്ചില്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി താന്‍ രാജ്യം വിടുകയായിരുന്നുവെന്ന് അതിനുശേഷം യു.എ.ഇ.യില്‍ അഭയം തേടിയ ഗനി വീഡിയോ സന്ദേശത്തില്‍ ഗനി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നാല് കാറുകള്‍ നിറയെ പണവുമായാണ് ഗനി രാജ്യം വിട്ടതെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നെങ്കിലും ഗനി ഇത് നിഷേധിച്ചു. തനിക്ക് ഷൂസ് മാറ്റാനുള്ള സമയം പോലും ലഭിച്ചില്ലെന്നും പണം കൊണ്ടുപോയെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ഗനി പറഞ്ഞു. പ്രസിഡന്റെന്ന നിലയില്‍ തനിക്കു ഭീഷണിയുണ്ടെന്നും എത്രയും വേഗം അവിടം വിടാന്‍ സുരക്ഷാസേന ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ഗനി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അടുത്ത ഏതാനും ആഴ്ചകള്‍ക്കുള്ളില്‍ അഫ്ഗാനില്‍ പുതിയ സര്‍ക്കാരിനു രൂപം കൊടുക്കാനാണ് താലിബാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് സംഘടനയുടെ വക്താവ് ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞു. നിയമ, മത, വിദേശ നയവിദഗ്ധര്‍ പുതിയ സര്‍ക്കാരിലുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് വക്താവ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

