ബിജിങ്: ചൈനയിലെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നു. ചൈനയിലെ ഇന്നര്‍ മംഗോളിയന്‍ വംശജരാണ് പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ത്തുന്നത്. ചൈനീസ് ഭാഷയില്‍ മാത്രമേ ഇനി എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാന്‍ പാടുള്ളുവെന്ന തീരുമാനത്തിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം. മംഗോളിയന്‍ ഭാഷയേയും സംസ്‌കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് ഇവര്‍ ഭയക്കുന്നത്.

പൊതുധാരയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള എല്ലാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെയും യോജിപ്പിച്ച് ഏകീകൃത ചൈനയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണിതെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ആരോപിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബര്‍ ഒന്നിനാണ് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി കൊണ്ടുവരുന്നത്. 2022 മുതലാണ് ഇവ നടപ്പിലാകുക. ഇത് പ്രകാരം ഇന്നര്‍ മംഗോളിയയിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ചരിത്രം, രാഷ്ട്രീയം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുക ചെനീസ് മാന്‍ഡരിന്‍ ഭാഷയിലായിരിക്കും.

തങ്ങളുടെ ഭാഷയും സംസ്‌കാരവും കൈമോശം വന്നുപോകുമോയെന്നാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഭയക്കുന്നത്. ഒരു ഭാഷ, ഒരു സംസ്‌കാരം എന്നിവയുള്ള ഏകീകൃത ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നയം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.

ഇന്നര്‍ മംഗോളിയയില്‍ 42 ലക്ഷത്തോളം മംഗോളിയന്‍ വംശജരാണ് ഉള്ളത്. ചൈനയിലെ ആകെയുള്ള മംഗോളിയന്‍ വിഭാഗക്കാരില്‍ 70 ശതമാനവും ഇവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത്. മേഖലയെ ചൈനയുടെ ഭാഗമായി നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഹാന്‍ വംശജരുടെ കുടിയേറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമെയാണിത്. നിലവില്‍ ഇന്നര്‍ മംഗോളിയിലെ 80 ശതമാനം ജനങ്ങളും ഹാന്‍ വംശജരാണ്.

സിന്‍ജിയാങ്ങിലെ ഉയ്ഗുര്‍ മുസ്ലീങ്ങളെ അടിച്ചമര്‍ത്തുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ നിരന്തരം വരുന്നതിന് പുറകെയാണ് പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍.

