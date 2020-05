ന്യൂഡൽഹി: ലോകത്താകെ കോവിഡ് പടരുമ്പോള്‍ കോണ്‍ടാകറ്റ് ട്രേസിങിനായി ലോകമാകമാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് 1854ല്‍ കോളറക്കാലത്ത് പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച സംവിധാനം. കൃത്യമായ മരുന്നിന്റെയും വാക്സിന്റെയും അഭാവത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിൽ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ശാസ്ത്രീയ മാർഗ്ഗമാണ് കോൺടാക്റ്റ് ട്രേസിങ്.

1854ല്‍ ലണ്ടനില്‍ കോളറ പടര്‍ന്നപ്പോള്‍ ഡോ ജോണ്‍ സ്‌നോ എന്ന പ്രൊഫസര്‍ ആണ് ലണ്ടനില്‍ കോളറയുടെ ട്രേസിങ്ങ് ആദ്യം നടത്തിയത്.ലോകമാകമാനം കോവിഡ് കോണ്‍ടാക്റ്റ് ട്രേസിങ്ങിനും ഇന്നും ഇതേ രീതിയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. കോവിഡ് ബാധിതനായ വ്യക്തി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയവരെയും അയാള്‍ക്ക് രോഗംപകര്‍ന്നവരെയും കണ്ടെത്തി സമ്പര്‍ക്കത്തിലേര്‍പ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതല്‍ വ്യാപനത്തില്‍ നിന്ന് തടയുക എന്നതാണ് കോണ്‍ടാക്റ്റ് ട്രേസിങ്ങിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം.

ഇന്ത്യന്‍ ഡോക്ടര്‍മാരായ ഡോ. സ്വപ്‌നേല്‍ പാരിക്ക്, മഹെറ ദേശായി. ഡോ. രാജേഷ് പാരിക്ക് എന്നിവർ ചേര്‍ന്നെഴുതിയ The Coronavirus, WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT THE GLOBAL PANDEMIC എന്ന പുസ്തകത്തില്‍ ഡോ ജോണ്‍സ്‌നോയുടെ സംഭാവനയെകുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്.

'1846-ല്‍ ഇന്ത്യയിലെ ഗംഗാ ഡെല്‍റ്റയിലാണ് കോളറ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. വിമാന യാത്രകളില്ലാഞ്ഞിട്ടും ഏഷ്യ, യൂറോപ്പ്, ആഫ്രിക്ക, വടക്കേ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഇത് അതിവേഗം വ്യാപിച്ചു. 1860 കളില്‍ 10ലക്ഷം ആളുകളാണ് ലോകത്താകമാനം മരണപ്പെട്ടത്. വിഷവായുവിലൂടെയാണ് കോളറ ഉണ്ടായതെന്നും ആരെങ്കിലും വിഷവായു ശ്വസിച്ചാല്‍ അവര്‍ക്ക് കോളറ ഉണ്ടാകുമെന്നുമായിരുന്നു ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ വിശ്വാസം. എന്നാൽ നിലവിലുള്ള വിഷവായു സിദ്ധാന്തത്തിന് വിരുദ്ധമായി, മലിനജലം കുടിക്കുന്നത് കോളറയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ഡോ. ജോണ്‍ സ്‌നോ സംശയിച്ചു. 1849-ല്‍ സ്‌നോ തന്റെ സിദ്ധാന്തം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചെങ്കിലും 'വിഷവായു' സിദ്ധാന്തത്തില്‍ വിശ്വസിച്ച സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ സ്‌നോയുടെ വാദം തെറ്റാണെന്ന് കരുതി.

1854 ഓഗസ്റ്റില്‍, ലണ്ടനിലെ ബ്രോഡ് സ്ട്രീറ്റിലെ ജല സംഭരണിയില്‍ വെച്ച് ഒരമ്മ രോഗിയായ കുഞ്ഞിന്റെ ഡയപ്പര്‍ കഴുകിയതിലൂടെ കോളറ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും 600 ലധികം പേര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തതായി പിന്നീട് ജോണ്‍ സനോയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്", പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു.

ബ്രോഡ് സ്ട്രീറ്റ് കോളറ പടര്‍ന്നുപിടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ ജോണ്‍ സ്‌നോ പുറപ്പെട്ടു. കേംബ്രിഡ്ജ് സ്ട്രീറ്റ് ബ്രോഡ് സ്ട്രീറ്റില്‍ ചേരുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ 250 യാര്‍ഡിനുള്ളില്‍ 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് 500 മാരകമായ കോളറ കേസുകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്.അതിനാൽ തന്നെ, ബ്രോഡ് സ്ട്രീറ്റില്‍ പതിവായി വരുന്ന സ്ട്രീറ്റ് പമ്പിലെ വെള്ളത്തിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മലിനീകരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്നോ സംശയിച്ചു.

ഒരു പുതിയ പകര്‍ച്ചവ്യാധിയുടെ വ്യാപനവും കാരണവും തിരിച്ചറിയാന്‍ പ്രദേശത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രിഡ് മാപ്പ് സ്‌നോ തയ്യാറാക്കി. ഓരോ മരണം നടന്ന വീടുംഒരു ഡോട്ടായി അടയാളപ്പെടുത്തി. മാപ്പില്‍, മിക്ക മരണങ്ങളും ബ്രോഡ് സ്ട്രീറ്റും കേംബ്രിഡ്ജ് സ്ട്രീറ്റും കൂടിച്ചേരുന്ന കവലയിലെ ഒരു വാട്ടര്‍ പമ്പിന് ചുറ്റുമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഈ തെളിവുകളുമായി ചെന്ന് ബ്രോഡ് സ്ട്രീറ്റ് വാട്ടര്‍ പമ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാന്‍ സ്നോ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടാവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് കോളറ പകര്‍ച്ചവ്യാധി മേഖലയില്‍ അവസാനിക്കുന്നത്.

പിന്നീട് മാസങ്ങളെടുത്താണ് ഓരോ ഇടത്തും കോളറ എത്തിയ രീതി സ്‌നോ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ കോസുകളും വാട്ടര്‍ പമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടന്നു. പക്ഷെ പമ്പ് എങ്ങനെ മലീനികരിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമായവശേഷിച്ചു. പിന്നീട് കോളറ ബാധിച്ച് തന്റെ കുഞ്ഞിന്‌റെ ഡയപ്പര്‍ ഒരമ്മ പമ്പിനു സമീപമുള്ള ഓടവെള്ളത്തില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചതായി കണ്ടെത്തി.

1855ലാണ് സ്‌നോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ ലേഖനം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്. പകര്‍ച്ചവ്യാധി ട്രേസിങ്ങിന്റെ ആധാരശിലയായി കണക്കാക്കുന്നത് സ്‌നോയുടെ ട്രേസിങ് രീതിയാണ്.

1883 ല്‍ ഡോ. റോബര്‍ട്ട് കോച്ച് വിബ്രിയോ കോളറ എന്ന ബാക്ടീരിയയെ വേര്‍തിരിച്ചു. സ്‌നോയുടെ സിദ്ധാന്തത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന തരത്തില്‍ വൃത്തിഹീനമായ വെള്ളത്തിലൂടെയും അല്ലെങ്കില്‍ ഭക്ഷണ വിതരണ സ്രോതസ്സുകളിലൂടെയാണ് കോളറ പകരുന്നതെന്ന് ഡോ കൊച്ച് തന്റെ പഠനത്തില്‍ അടിവരയിട്ടു.

2020ല്‍ COVID-19 ന്റെ വ്യാപനവും ട്രേസിങ്ങും നടത്താന്‍ സ്‌നോ ആരംഭിച്ച മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് നിലവില്‍ അവലംബിക്കുന്നത്. .

