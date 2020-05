യുണൈറ്റഡ് നേഷന്‍സ്: കൊറോണ വൈറസ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വിദ്വേഷത്തിന്റേതായ സാഹചര്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞതായി ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ അന്റോണിയോ ഗുട്ടറെസ്. ലോകത്ത് പലയിടത്തും വെറുപ്പിന്റെയും അപരവിദ്വേഷത്തിന്റെയും സുനാമിയാണ് കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സാഹചര്യം തുറന്നുവിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കുടിയേറ്റക്കാരും അഭയാര്‍ഥികളുമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഏറ്റവുമധികം പ്രയാസങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉറവിടങ്ങളായാണ് ഈ വിഭാഗങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുമൂലം ചികിത്സ പോലും അവര്‍ക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു, ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ പേരെടുത്തു പറയാതെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരാമര്‍ശം. ഈ സാഹചര്യത്തെ ഇല്ലായ്മചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളും ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നാം ആരാണെന്നോ എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നോ എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെന്നോ വൈറസിന് പ്രശ്‌നമല്ല. കോവിഡ് 19-നെ ചെറുക്കാന്‍ ഓരോ അണുവിലും ഐക്യപ്പെടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാല്‍ വെറുപ്പിന്റെയും അപരവിദ്വേഷത്തിന്റെയും കുറ്റപ്പെടുത്തലിന്റെയും ഭയപ്പെടുത്തലിന്റെയും സുനാമിയാണ് കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് വര്‍ധിച്ചുവരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സമൂഹത്തിന് വിദ്വേഷത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള പ്രതിരോധശക്തി വളര്‍ത്തിയെടുക്കാന്‍ ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ ശക്തമായ നടപടികള്‍ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഗുട്ടറസ് പറഞ്ഞു. വംശീയ വിദ്വേഷം പരത്തുന്നതും സ്ത്രീവിരുദ്ധവും അപകടകരവുമായ ഉള്ളടക്കങ്ങള്‍ മാധ്യമങ്ങളില്‍നിന്ന് നീക്കംചെയ്യണം. വ്യജവാര്‍ത്തകള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി പ്രചരിക്കുന്നതിനെതിരെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റല്‍ സാക്ഷരത നല്‍കണമെന്നും ഗുട്ടറസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

