പാരിസ്: ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ ജര്‍മന്‍ ചാന്‍സലര്‍ ആംഗേല മെര്‍ക്കലിനെ ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവല്‍ മാക്രോണ്‍ സ്വീകരിച്ചത് ഇന്ത്യന്‍ ശൈലിയില്‍. വ്യാഴാഴ്ച മാക്രോണിന്റെ വേനല്‍ക്കാല വസതിയിലെത്തിയ ആംഗേലയെ കൈകൂപ്പി നമസ്‌തേ പറഞ്ഞ് തല കുനിച്ച് വന്ദിച്ചാണ് മാക്രോണ്‍ സ്വാഗതം ചെയ്തത്. ആംഗേലയും തിരികെ നമസ്‌തേ പറഞ്ഞ് ആശംസയറിയിച്ചു.

ആംഗേലയെ കണ്ടയുടനെ തന്നെ മാക്രോണ്‍ കൈകൂപ്പി. ഒരു ഞൊടിയിട നിന്നെങ്കിലും ആംഗേലയും അതേ രീതിയില്‍ തന്നെ നമസ്‌തേ പറഞ്ഞു. പരസ്പരം കാണുമ്പോള്‍ ഹസ്തദാനം നല്‍കുകയോ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയോ ആണ് വിദേശ രാഷ്ട്രത്തലവന്‍മാരുടെ ഉപചാരരീതി. എന്നാല്‍ കോവിഡ് വ്യാപനം വര്‍ധിച്ചതോടെ ഇന്ത്യന്‍ ശൈലിയിലുള്ള നമസ്‌തേയ്ക്ക് ആഗോളതലത്തില്‍ വന്‍ സ്വീകാര്യതയാണ് കൈവന്നത്.

കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായി അന്താരാഷ്ട്ര നേതാക്കള്‍ ഇരുവരും ഹസ്തദാനം ഒഴിവാക്കി നമസ്‌തേ പറയുന്നതിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നിരവധി പേര്‍ വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്തു.

