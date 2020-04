ഗ്വയാക്വില്‍: മാര്‍ച്ച് 18-നാണ് ഇക്വഡോറിലെ ഗ്വയാക്വില്‍ സ്വദേശിയായ 53-കാരന്‍ റെയ്‌നാള്‍ഡോ ബാരെസ്വേറ്റക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്.

ശരീരവേദനയും, തലവേദനയുമായിട്ടായിരുന്നു തുടക്കം. ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടമായ ആദ്യത്തെ അഞ്ചുദിവസം അസുഖം കൂടിയും കുറഞ്ഞുമിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആറാമത്തെ ദിവസത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചുതുടങ്ങി. അതോടെയാണ് പിതാവിനെയും കൂട്ടി എഡ്വാര്‍ഡോ ജാവിയെര്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ കോവിഡ് 19 ബാധിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ കടുത്ത ന്യൂമോണിയയാണ് പിതാവിനെന്ന് കണ്ടെത്തി. എന്നാല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ കിടക്കയില്ലെന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പിതാവിനെ എഡ്വാര്‍ഡോക്കൊപ്പം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു. പാരസെറ്റമോള്‍ നല്‍കിയാല്‍ മതിയെന്നായിരുന്നു നിര്‍ദേശം. എന്നാല്‍ പിറ്റേന്ന് നെഞ്ചുവേദനയും ശ്വാസതടസ്സവുമായി എഴുന്നേറ്റ റെയ്‌നാള്‍ഡോ വീട്ടുകാരുടെ മുന്നില്‍ വെച്ചുതന്നെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി.

പിതാവിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം എഡ്വാര്‍ഡോയെ കാത്തിരുന്നത് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. പിതാവിന്റെ മൃതദേഹം മറവുചെയ്യാന്‍ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ഇനിയും സാധിച്ചിട്ടില്ല. മരണപ്പെട്ട അന്ന് ശവപ്പെട്ടിയിലാക്കിയ പിതാവിന്റെ മൃതദേഹം ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ വസതിയിലെ സ്വീകരണമുറിയില്‍ ഇരിക്കുകയാണ്. ദുര്‍ഗന്ധം പുറത്തുവരാതിരിക്കാനായി കറുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കവര്‍ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞുകെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മൃതദേഹം മറവുചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എഡ്വാര്‍ഡോ നിത്യവും അധികൃതരെ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫലമൊന്നുമുണ്ടായിട്ടില്ല.

'ഭരണാധികാരികള്‍ ഞങ്ങളെ മരിക്കാന്‍ വിടുകയാണ്. തീര്‍ച്ചയായും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അച്ഛന്റെ മരണം വലിയ നഷ്ടമാണ്. സ്വീകരണ മുറിയില്‍ കഴിഞ്ഞ മൂന്നുദിവസമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം സൂക്ഷിക്കുന്നു. കുടുംബത്തില്‍ ഓരോരുത്തരെയായി കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങള്‍ക്കും ഇപ്പോള്‍ അസുഖം വന്നു. ഡയറിയ, പനി, മസിലുകളില്‍ വേദന എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ക്കുമുണ്ട്.ഞങ്ങള്‍ക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ പോകാന്‍ സാധിക്കില്ല. ആശുപത്രിയിലെത്തിയാല്‍ നിലവിലുള്ളതിനേക്കാള്‍ മോശമാകും അവസ്ഥ. മക്കളെ ഞാന്‍ ബന്ധുക്കളുടെ വീട്ടിലേക്കയച്ചു.'റെയ്‌നാള്‍ഡോയുടെ മകന്‍ എഡ്വാര്‍ഡോ ജാവിയെര്‍ പറയുന്നു.

ഇത് എഡ്വാര്‍ഡോയുടെ മാത്രം അനുഭവമല്ല. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയില്‍ ഇക്വഡോറില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മരണനിരക്ക് വളരെ ഉയര്‍ന്നതാണ്. രാജ്യത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത കേസുകളില്‍ പകുതിയോളവും രാജ്യത്തെ തുറമുഖ നഗരമായ ഗ്വായാക്വിലില്‍ നിന്നാണ്. പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും ആശുപത്രികളും ദിനംപ്രതി വര്‍ധിക്കുന്ന കേസുകളില്‍ പകച്ചുനില്‍ക്കുന്നു. മോര്‍ച്ചറികള്‍ ശവശരീരങ്ങളെ കൊണ്ടുനിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അതിനാല്‍ മൃതദേഹങ്ങള്‍ ഷീറ്റുകളില്‍ പൊതിഞ്ഞ് റോഡരികിലോ വീടുകളിലോ വെക്കുന്നു. 'കുടംബാംഗങ്ങള്‍, പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ തെരുവുകളിലും, നടപ്പാതകളിലും, വീടുകളിലും ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്.'സിറ്റി മേയര്‍ സിന്തിയ പറയുന്നു. കോവിഡ് 19 പരിശോധനയില്‍ പോസിറ്റീവാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് സിന്തിയ ക്വാറന്റൈനില്‍ ആണ്.

നഗരത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളും വീഡിയോ ഫൂട്ടേജുകളും എതോ വലിയ പ്രകൃതിദുരന്തത്തിനുശേഷം ഉണ്ടായ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് സമാനമാണെന്നാണ് പ്രാദേശിക പത്രറിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. വലിയൊരു ദുരന്തത്തിന്റെ തുടക്കം മാത്രമാണിതെന്നാണ് പ്രാദേശിക പത്രമായ എക്‌സ്‌പ്രെസോ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സാഹചര്യം കൂടുതല്‍ മോശമാകാന്‍ പോവുകയാണെന്നും ഇതേ നില തുടരുകയാണെങ്കില്‍ ഗ്വയാക്വിലില്‍ 3500 പേരെങ്കിലും മരിക്കുമെന്നും എക്‌സ്‌പ്രെസോ സര്‍ക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഇക്വഡോറില്‍ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന്റെ പകുതിയോളം കേസുകളും ഇവിടെയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇക്വഡോറും സ്‌പെയിനും തമ്മിലുള്ള വ്യോമഗതാഗതമാണ് സംഗതികള്‍ ഇത്രയേറെ കടുപ്പിച്ചതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ലോകത്ത് കൊറോണ ബാധിച്ച് ഏറ്റവും അധികം മരണം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് സ്‌പെയിന്‍. ഏകദേശം നാലുലക്ഷത്തോളം ഇക്വഡോര്‍ കുടിയേറ്റക്കാര്‍ ഇവിടെയുണ്ടത്രേ.

തന്നെയുമല്ല കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ തുടക്ക ഘട്ടത്തില്‍ ക്വാറന്റൈന്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള ശക്തമായ പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതില്‍ ഇക്വഡോര്‍ പരാജയപ്പെട്ടതും കൊറോണ വ്യാപനത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യ കേസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത് മൂന്ന് ആഴ്ചകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ദേശീയ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രസിഡന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നും വിമര്‍ശകര്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നിലവില്‍ 120 ആണ് ഇക്വഡോറിലെ മരണനിരക്ക് എന്നാല്‍ യഥാര്‍ഥ കണക്കുകള്‍ ഇതിലുപരിയാണെന്ന് ഇക്വഡോര്‍ പൗരന്മാര്‍ തന്നെ ആരോപണമുന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.

'ഞങ്ങള്‍ വളരെ കഠിനമായ ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെയില്ല. അദ്ദേഹം ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം എവിടെയാണെന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്കാര്‍ക്കും അറിയില്ല. എല്ലാം താമുമാറായി. ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാന്‍ ആരുമില്ല. ഞങ്ങള്‍ക്ക് വല്ലാത്ത ഭയം തോന്നുന്നു.' എഡ്വാര്‍ഡോയുടെ വാക്കുകള്‍ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെയാണ്.

ആശുപത്രികളും മോര്‍ച്ചറികളും തകര്‍ച്ചയുടെ വക്കിലെത്തിയ ഇക്വഡോര്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടര്‍ക്കായി ഒരു ക്യാമ്പൊരുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണെന്ന് അല്‍ജസീറ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

ലാറ്റിനമേരിക്കയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇക്വഡോര്‍. മൂവായിരത്തിലധികം പേര്‍ക്കാണ് ഇവിടെ രോഗബാധ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 145പേര്‍ മരിച്ചു.

Content Highlights:Ecuador struggles to bury the dead, they kept dead bodies in homes or dumped on roadsides