ലോകത്തിലെ 150 ഓളം രാജ്യങ്ങളില്‍ കോവിഡ്-19 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. കൊറോണ വൈറസിനെ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാനുള്ള പ്രതിരോധനടപടികള്‍ ഊര്‍ജിതമായി നടന്നുവരുന്നു. മഹാമാരിക്കാലം ഏകാന്തതയുടേയും വിരസതയുടേയുമാണ്. എന്നാല്‍ ഇത്തരത്തിലെ ഒരു കാലത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണ് ലോകത്തിലെ മഹാന്മാരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരിലൊരായ ഐസക് ന്യൂട്ടണ്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട ശാസ്ത്രനേട്ടങ്ങള്‍ക്കുടമയായത്.

17-ാം നൂറ്റാണ്ടില്‍ പ്ലേഗ് എന്ന മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ പടര്‍ന്ന് പിടിക്കുമ്പോള്‍ ഐസക് ന്യൂട്ടണ്‍ കേംബ്രിഡ്ജ് ട്രിനിറ്റി കോളേജില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയായിരുന്നു. പ്ലേഗിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമായിരുന്നു അത്. പിന്നെയും 200 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് പ്ലേഗിന് പിന്നിലെ ബാക്ടീരിയയെ കണ്ടെത്തുന്നത്.

രോഗവ്യാപനം തടയാനുള്ള പ്രതിരോധനടപടികളുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അവധി നല്‍കി. സാമൂഹിക സമ്പര്‍ക്കം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക വഴി രോഗവ്യാപനം ചെറുക്കുക എന്നതായിരുന്നു അധികൃതരുടെ ലക്ഷ്യം. കേംബ്രിഡ്ജും വിദ്യാര്‍ഥികളെ വീടുകളിലേക്ക് അയച്ചു. കേംബ്രിഡ്ജില്‍ നിന്ന് ന്യൂട്ടണ്‍ പോയത് അറുപത് മൈല്‍ അകലെയുള്ള വൂള്‍സ്‌തോര്‍പ് മാനര്‍ എന്ന കുടുംബ എസ്റ്റേറ്റിലേക്കായിരുന്നു.

അവധിക്കാലമാരംഭിച്ചയുടനെ തന്റെ സര്‍വകലാശാലാപഠനവിഷയമായ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലാണ് ന്യൂട്ടണ്‍ പഠനം തുടര്‍ന്നത്. പിന്നീട് മറ്റ് വിഷയങ്ങള്‍ ന്യൂട്ടന്റെ താല്‍പര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നുവന്നു. അതിനിടെയാണ് തന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഗുരുത്വാകര്‍ഷണതത്വം കണ്ടെത്തിയത്. ആ എസ്റ്റേറ്റിലെ ആപ്പിള്‍ മരത്തില്‍ നിന്നുള്ള ആപ്പിള്‍ വീഴ്ചയാണ് പിന്നീട് മഹത്തായ പല കണ്ടുപിടിത്തങ്ങള്‍ക്കും വഴിതെളിച്ച, ഗുരുത്വാകര്‍ഷണബലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ന്യൂട്ടന്റെ ചിന്തയ്ക്ക് പ്രേരണയായത്.

കാല്‍ക്കുലസ് തത്വങ്ങളും ചലനനിയമങ്ങളും ന്യൂട്ടണ്‍ രൂപീകരിച്ചതും ഈ കാലത്താണ്. 1667 ല്‍ കേംബ്രിഡ്ജിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോള്‍ ന്യൂട്ടന്റെ പക്കല്‍ ലോകത്തിന് നല്‍കാന്‍ പുതിയ അറിവുകളും ഗവേഷണഫലങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആറ് മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ന്യൂട്ടണ്‍ സര്‍വകലാശാലയില്‍ അധ്യാപകനായി.

