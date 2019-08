മനില: ഒരു പരോപകാരിയായ താറാവിന്റെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. താഴ്ചയില്‍നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയുടെ ചെരുപ്പ് കൊത്തിയെടുത്ത് നല്‍കുന്ന താറാവാണ് വീഡിയോയിലെ താരം. ഫിലിപ്പീന്‍സ് സ്വദേശി മേയ്‌ല അഗ്വയ്‌ല എന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടില്‍നിന്ന് ഷെയര്‍ ചെയ്ത വീഡിയോ ഇതിനോടകം ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരാണ് കണ്ടത്.

വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിലൂടെ പോകുന്നതിനിടെയാണ് ആ മനോഹരദൃശ്യങ്ങള്‍ മേയ്‌ലയുടെ കണ്ണിലുടക്കിയത്. ഉടന്‍തന്നെ മേയ്‌ല അത് മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ പകര്‍ത്തുകയായിരുന്നു.

വഴിയരികില്‍ കണ്ട ഒരു ബാലന്‍ താഴ്ചയിലേക്ക് വീണ തന്റെ ചെരിപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ വേദനയില്‍ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ഒരു താറാവ് ആ ചെരിപ്പ് എടുത്ത് കുട്ടിക്ക് നല്‍കിയത്. ചെരിപ്പ് കൊത്തിയെടുക്കാനും മുകളിലേക്ക് കയറാനും ആദ്യം കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ടെങ്കിലും ഒടുവില്‍ തന്റെ കൊക്കിലുണ്ടായിരുന്ന ചെരിപ്പ് താറാവ് ബാലന് തിരികെ നല്‍കുകയായിരുന്നു. മൂന്നുതവണ കടിച്ചെടുത്ത ചെരിപ്പ് താഴെപോയിട്ടും മുകളിലേക്ക് കയറുന്നതിനിടെ തെന്നിവീണിട്ടും താറാവ് പിന്‍വാങ്ങിയില്ല.

