മദ്യപിച്ച് ലക്കു കെട്ടാല്‍ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെന്തെന്ന് ഒരു നിശ്ചയവുമുണ്ടാവില്ല. മദ്യലഹരിയില്‍ ഭാര്യയുടെ സ്‌നേഹത്തില്‍ സംശയം തോന്നിയാലോ. ഭാര്യയ്ക്ക് തന്നോടുള്ള സ്‌നേഹം കുറഞ്ഞു പോയോ എന്ന സംശയം തീര്‍ക്കാന്‍ ഒരു യുവാവ് ചെയ്തത് വാഹനങ്ങള്‍ ചീറിപ്പായുന്ന റോഡിന്റെ നടുക്ക് നിലയുറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ഭാര്യയ്ക്ക് തന്നോടുള്ള സ്‌നേഹം യാഥാര്‍ഥ്യമാണെങ്കില്‍ തന്നെ പിടിച്ചുമാറ്റുമെന്നായിരുന്നു അയാളുടെ വിചാരം. അവസാനം വാനിടിച്ച് ആശുപത്രിയിലാവാനായിരുന്നു അയാളുടെ യോഗം.

ചൈനയിലെ ഷെന്‍സിയാങില്‍ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് സംഭവം. തന്നെ പിടിച്ചു മാറ്റാന്‍ ഭാര്യ ശ്രമിക്കുമോ എന്നറിയാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് യുവാവ് പോലീസിന് മൊഴി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളടങ്ങിയ വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

വീഡിയോയില്‍ റോഡില്‍ നിലയുറപ്പിച്ച യുവാവിനെ പിടിച്ചു മാറ്റാന്‍ ഭാര്യ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളുണ്ട്. വീണ്ടും വീണ്ടും കുതറി റോഡിലേക്ക് പോകുന്ന യുവാവിനെ തടയാന്‍ ഭാര്യ പരമാവധി നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ അവസാനം റോഡിലൂടെ വരുന്ന വാനിന്റെ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന യുവാവിനെ പിടിച്ചു മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് വേഗതയിലെത്തിയ വാന്‍ ഇടിച്ച് തെറിപ്പിക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

യുവാവിനെ ഉടന്‍ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. തലയ്ക്കും നെഞ്ചിനുമേറ്റ മുറിവുകള്‍ക്ക് യുവാവിപ്പോള്‍ ചികിത്സയിലാണ്. മുറിവുകള്‍ ഗുരുതരമല്ലെന്നതാണ് ഭാര്യയുടെ ആശ്വാസം.

Content Highlights: Drunk Man Hit By Van, Standing On Busy Road, To 'Test' Wife's Love