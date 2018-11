ന്യൂഡൽഹി: മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ടാല്‍ എന്തു ചെയ്യുമെന്നോ ചെയ്യണമെന്നോ ചെയ്‌തെന്നോ ധാരണയുണ്ടാവില്ല. വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ ലക്കുകെട്ട സ്ത്രീയും ചെയ്തത് മറിച്ചല്ല. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിലേക്കുള്ള എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരി മദ്യപിച്ച് വിമാനത്തിലെ ജോലിക്കാരുടെ നേരെ നടത്തുന്ന പരാക്രമങ്ങള്‍ യാത്രക്കാരിലൊരാള്‍ പകര്‍ത്തിയത് വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.

Even the other passengers are embarrassed. So shameful pic.twitter.com/IttfjDwBiM

ഐറിഷ്‌കാരി വിമാനജീവനക്കാരോട് കയര്‍ത്തു സംസാരിക്കുന്നതും അസഭ്യം പറയുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്. ദേഷ്യം മൂത്ത് ജോലിക്കാരുടെ നേര്‍ക്ക് തുപ്പുന്നതും കാണാം. താനൊരു അഭിഭാഷകയാണെന്നും സര്‍ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥയാണെന്നും ഇവരിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് വൈന്‍ മാത്രം മതി എന്നാവശ്യപ്പെട്ട, ലക്കു കെട്ട ഇവര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ നല്‍കാന്‍ വിമാനത്തിലെ ജോലിക്കാര്‍ തയ്യാറാവാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് യാത്രക്കാരി ബഹളം തുടങ്ങിയത്.

Irish lady behaves in such an abusive, racist way with @airindiain crew for being refused extra drinks. Very decent AI crew behaviour. Arrested on landing. Wonder if she should have been controlled onboard with handcuffs. @JitiBhargava @Mohan_Rngnathan pic.twitter.com/kSTDmGOEm5