വാഷിംഗ്ടണ്‍: രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ ആളുകള്‍ക്ക് കോവിഡ് വാക്സിൻ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് നൽകണമെന്നതിനെ പിന്‍താങ്ങുന്നതായി യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ ആരോഗ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് ഡോ. ആന്റണി ഫൗച്ചി. വാക്‌സിനെടുത്ത എല്ലാവര്‍ക്കും ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് നല്‍കുന്നതിനെക്കാള്‍ പ്രാമുഖ്യം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവര്‍ക്ക് ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് നല്‍കുന്നതിനാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പൂര്‍ണമായും വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ചവര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസുകള്‍ക്ക് ഔദ്യോഗിക അനുമതി നല്‍കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന ചര്‍ച്ചകള്‍ ചൂട് പിടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആന്റണി ഫൗച്ചിയുടെ പ്രതികരണം.

യു.എസിൽ ഡെല്‍റ്റ കേസുകളുടെ എണ്ണം ദിനം പ്രതി ഒരു ലക്ഷത്തോട് അടുക്കുകയാണ്. മരണസംഖ്യയില്‍ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ രോഗബാധ മൂലം ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിവരികയാണ്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവരിലോ അവയവ മാറ്റങ്ങള്‍ നടത്തിയവരിലോ, കീമോതെറാപ്പി ചെയ്യുന്നവരിലോ വാക്‌സിന്‍ പൂർണമായും ഫലപ്രദമായില്ലെന്ന് ഫൗച്ചി പറഞ്ഞു.

വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ചവരിലും രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകമാണ്. ഇത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിസാരമായി കാണുന്നില്ല. ഇത്തരത്തില്‍ കൂടുതല്‍ കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായ സാഹചര്യം കൂടുതല്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയൂ.

സ്‌കൂളുകളിലും യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളിലും ഉള്ളവര്‍ക്ക് വാക്‌സിന്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്ന നടപടിക്ക് ഫുഡ് ആന്‍ഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്റെ അനുമതിക്കായി കാത്തു നില്‍ക്കുകയാണെന്നും ആന്റണി ഫൗച്ചി പറഞ്ഞു.

