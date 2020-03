ബെയ്ജിങ്: കോവിഡ് വൈറസിനെ പ്രതിപാദിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ചൈനീസ് വൈറസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യമുന്നയിച്ച് ചൈന. സ്‌റ്റേറ്റ് കൗണ്‍സിലരും വിദേശ കാര്യമന്ത്രിയുമായ വാങ് യി ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്ത്യന്‍ വിദേശ കാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറിനോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ഇത്തരമൊരു നിര്‍ദേശം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.

കൊറോണ വൈറസ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് വുഹാനിലാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഉത്ഭവം എവിടെയായിരുന്നുവെന്ന് ഇതുവരെ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയോടും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തോടുമായി ചൈന അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചൈനീസ് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചൈനയെ മുദ്രകുത്തുന്നത് അപമാനകരമാണ് അത് അസ്വീകാര്യമാണ്. ഇന്ത്യ അത്തരം ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതികളെ എതിര്‍ക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസമെന്നും വാങ് യി സംഭാഷണത്തിനിടെ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യ അത്തരത്തില്‍ വൈറസിനെ ചൈനീസ് വൈറസെന്ന് ലേബല്‍ ചെയ്യില്ലെന്നും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇതിനോട് ഐക്യദാര്‍ഢ്യപ്പെടുന്നു എന്ന ശക്തമായ സന്ദേശം നല്‍കുമെന്നും ജയശങ്കര്‍ പറഞ്ഞതായി ഇന്ത്യയിലെ ചൈനീസ് സ്ഥാനപതി സണ്‍ വെയ്‌ഡോങ് ട്വിറ്ററില്‍ അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്രംപ് അത്തരമൊരു പരാമര്‍ശം നടത്തിയതില്‍ ചൈന ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'അമേരിക്കയിലെ ചിലര്‍ മനപ്പൂര്‍വ്വം വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചൈനയെ മുദ്രകുത്തുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചാവര്‍ചത്തിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. ചൈനയിലെ ജനങ്ങളും ഇതിനെതിരാണ്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹവും ഏതൊരു രാജ്യത്തിനെയോ പ്രദേശത്തെയോ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്നതിനെതിരാണെന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്', ചൈനീസ് വിദേശ കാര്യ വക്താവ് ഗെങ് ഷ്വാങ് പറയുന്നു.

കോവിഡിനെതിരേയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യ വിജയിക്കുമെന്ന് ചൈനക്കുറപ്പുണ്ടെന്നും. കോവിഡിനെ തുരത്താനുള്ള എന്ത് സഹായവും നല്‍കാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും ചൈന ഇന്ത്യയെ അറിയിച്ചു.

