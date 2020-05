വാഷിങ്ടണ്‍: കൊറോണ വൈറസിനെ ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള വളരെ മോശം സമ്മാനമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. അമേരിക്കയില്‍ കോവിഡ് മരണം ഒരു ലക്ഷം തികയുമ്പോഴാണ് ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റ്.

കൊറോണ വൈറസ് മരണങ്ങള്‍ ഒരു ലക്ഷത്തിലെത്തിയതോടെ ഞങ്ങള്‍ വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു നാഴികക്കല്ലിലെത്തിയെന്ന് ട്രംപ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. മരണപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കും ഹൃദയംഗമമായ സഹതാപവും സ്‌നേഹവും അറിയിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മറ്റൊരു ട്വീറ്റിലാണ് ട്രംപ് കൊറോണ വൈറസിനെ ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള വളരെ മോശം സമ്മാനമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള വളരെ മോശം സമ്മാനമായ കൊറോണ വൈറസ് ലോകമെമ്പാടും പ്രയാണം തുടരുകയാണെന്നും ഇത് നല്ലതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

Content Highlights: Donald Trump Tweets Describing Coronavirus As "A Very Bad 'Gift' From China"