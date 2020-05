വാഷിങ്ടണ്‍: ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്‌ 30 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ കൃത്യമായ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകള്‍ ഉണ്ടാവാത്ത പക്ഷം സംഘടനയ്ക്ക് നല്‍കി വരുന്ന ധനനിക്ഷേപം നിര്‍ത്തിവെക്കുമെന്ന് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി. ചൈനയുമായുള്ള പ്രത്യേകബന്ധവും കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ വരുത്തിയ വീഴ്ചയും ആരോപിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക്(WHO) നല്‍കി വന്നിരുന്ന ഫണ്ട് ഏപ്രില്‍ പകുതിയോടെ യുഎസ് താത്ക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കോവിഡ് വിഷയത്തില്‍ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ തെറ്റായ ചുവടുവെയ്പുകള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചതിനാലാണ് ലോകത്തിന് വലിയ വില നല്‍കേണ്ടി വന്നതെന്നും ചൈനയുടെ സ്വാധീനത്തില്‍നിന്ന് പുറത്ത് കടന്നാല്‍ മാത്രമേ സംഘടനയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്നും ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ തെദ്രോസ് അദനോം ഗുട്ടറോസിസിന് അയച്ച കത്തില്‍ ട്രംപ് സൂചിപ്പിച്ചു. 'സ്വയം വിശദീകരിക്കുന്നവ' എന്ന കുറിപ്പോടെ കത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ ട്രംപ് തിങ്കളാഴ്ച ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ കൃത്യമായ പരിഷ്‌കാരങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കാത്ത പക്ഷം ലോകാരോഗ്യ സംഘടയ്ക്ക് നല്‍കുന്ന ഫണ്ടില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന താല്‍ക്കാലിക മരവിപ്പിക്കല്‍ സ്ഥിരമാക്കുമെന്നും സംഘടനയില്‍ യുഎസിന്റെ അംഗത്വം പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്നും ട്രംപ് കത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കോവിഡിനെതിരെ നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വതന്ത്രവിശകലനം നടത്തുമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചിരുന്നു. ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ നടത്തിയ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വീഴ്ച ഉണ്ടായതായും സംഘടനയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിമര്‍ശനാത്മകമായ വിശകലനങ്ങള്‍ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും വീഡിയോ കോണ്‍ഫറസില്‍ തെദ്രോസ് അദനോം പറയുകയും ചെയ്തു.

