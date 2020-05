ഫീനിക്‌സ്: സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതല്‍ അമേരിക്കക്കാര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് സമ്മതിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. അതേ സമയം തന്നെ മാസ്‌ക് നിര്‍മിക്കുന്ന ഫാക്ടറി സന്ദര്‍ശിക്കുന്ന വേളയിലും മാസ്‌ക് ധരിക്കാന്‍ ട്രംപ് വിസമ്മതിച്ചു. എന്നാല്‍ സുരക്ഷാ കണ്ണട ട്രംപ് ധരിച്ചിരുന്നു. മാസ്‌ക് ധരിക്കില്ലെന്ന നേരത്തെയുള്ള അഭിപ്രായത്തില്‍ അദ്ദേഹം ഉറച്ചുനിന്നു.

സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാനുള്ള നിര്‍ദേശം എടുത്തുകളയുകയും അടച്ചുപൂട്ടിയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വീണ്ടും തുറക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്‍ മരണസംഖ്യ വീണ്ടും ഉയരില്ലേ എന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്റെ ചോദ്യത്തിന് ട്രംപിന്റെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു.' ചിലത് ഉണ്ടാവാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്'

നിങ്ങളെ ഒരു അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിലോ വീട്ടിലോ മറ്റെവിടെയെങ്കിലോ പൂട്ടിയിടുകയില്ലെന്നും ഫാക്ടറി സന്ദര്‍ശനത്തിനിടെ ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ഹരിസോണയിലെ ഫീനിക്‌സിലെ ഹണിവെല്‍ കമ്പനിയിലാണ് ട്രംപ് സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയത്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ട്രംപ് നടത്തുന്ന ആദ്യപ്രധാന യാത്രയിലാണ് സന്ദര്‍ശനം.

ചില ആളുകളെ മോശമായി ബാധിക്കുമെന്ന് സമ്മതിച്ച ട്രംപ് രാജ്യം തുറന്നുകൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. യുഎസില്‍ ഇതിനോടകം കൊറോണബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എഴുപതിനായിരത്തിന് മുകളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 12 ലക്ഷം പിന്നിടുകയും ചെയ്തു.

