വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്കന്‍ മോട്ടോര്‍ ബൈക്കുകളുടെ ഇറക്കുമതി ചുങ്കം ഇന്ത്യ പകുതിയാക്കി കുറച്ചിട്ടും അംഗീകരിക്കാതെ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഹാര്‍ലി ഡേവിഡ്‌സണ്‍ ബൈക്കുകളുടെ ഇറക്കുമതി ചുങ്കം തനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണെന്നും ഇന്ത്യ അത് പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നും ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

താന്‍ ഭരിക്കുമ്പോള്‍ അമേരിക്കയെ അധിക കാലം വിഡ്ഢികളാക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. സി.ബി.എസ് ന്യൂസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

'നമ്മള്‍ ഹാര്‍ലി ബൈക്കുകള്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുമ്പോള്‍ 100 ശതമാനമാണ് അവിടെ നികുതി. എന്നാല്‍ അവരുടെ (ഇന്ത്യയുടെ) ബൈക്കുകള്‍ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുമ്പോള്‍ ഒരു ടാക്‌സും ഈടാക്കുന്നില്ല. ഞാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ വിളിച്ചു. ഇത് അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ഫോണ്‍ കോളുകൊണ്ട് നികുതി 50 ശതമാനമാക്കി കറയ്ക്കാന്‍ അവര്‍ തയ്യാറായി. എന്നാല്‍ ഇതും അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും നികുതി പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഞാന്‍ പറഞ്ഞു. അവര്‍ അക്കാര്യം പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്'- ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.

