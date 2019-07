വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്കന്‍ ഉത്പന്നങ്ങങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ ഇന്ത്യ വര്‍ധിപ്പിച്ചതിനെതിരെ വീണ്ടും ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഇന്ത്യ തോന്നിയപോലെയാണ് അമേരിക്കന്‍ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് നികുതി ചുമത്തുന്നതെന്ന് ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. അത് ഇനിയും അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഇന്ത്യയും യു.എസും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്. വ്യാപാര സംബന്ധമായ കൂടുതല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി അടുത്തയാഴ്ചയാണ് അമേരിക്കന്‍ പ്രതിനിധികള്‍ ഡല്‍ഹിയിലെത്തുന്നത്.

നേരത്തെ ജപ്പാനിലെ ഒസാക്കയില്‍ നടന്ന ജി-20 ഉച്ചകോടിക്കിടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപും വ്യാപാരവിഷയങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു മുന്നോടിയായും ഇറക്കുമതി തീരുവ വര്‍ധിപ്പിച്ച നടപടി ഇന്ത്യ പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് നല്‍കിയിരുന്ന വ്യാപാര മുന്‍ഗണനാപദവി യു.എസ്. പിന്‍വലിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് 28 അമേരിക്കന്‍ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ ഇന്ത്യ വര്‍ധിപ്പിച്ചത്.

India has long had a field day putting Tariffs on American products. No longer acceptable!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2019

Content Highlights: donald trump's tweet against india on tariff issues