വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്കയില്‍ കോവിഡ് 19 പരിശോധനകള്‍ വിപുലമായി നടത്തിയതിന്‌ ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ അഭിനന്ദിച്ചതായി അവകാശപ്പെട്ട് അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കോവിഡ് 19 പരിശോധനകള്‍ നടത്തിയത് അമേരിക്കയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഭരണകാലത്ത് പന്നിപ്പനി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ ജോ ബൈഡന്‍ ഒരു തികഞ്ഞ പരാജയമായിരുന്നുവെന്നും ട്രംപ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

'ഇന്ത്യയേക്കാള്‍, മറ്റുപല വലിയ രാജ്യങ്ങളേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ആളുകളില്‍ കോവിഡ് 19 പരിശോധനകള്‍ നാം നടത്തി. പരിശോധനയില്‍ ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇന്ത്യയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ 44 ദശലക്ഷം പരിശോധനകള്‍ അമേരിക്കയില്‍ കൂടുതലായി നടത്തി.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എന്നെ വിളിക്കുകയും എന്നെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.' റെനോയിലെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില്‍ സംസാരിക്കവേ ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് 19 കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ ട്രംപ് പരാജയമായിരുന്നു എന്ന രീതിയില്‍ വാര്‍ത്തകള്‍ നിരന്തരം വന്നിരുന്നു. അതിനാല്‍ മോദിയുടെ പരാമര്‍ശം മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

അമേരിക്കയിലേക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതിന് നാലുവര്‍ഷമായി താന്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. അതിര്‍ത്തികള്‍ കൂടുതല്‍ സുരക്ഷിതമാക്കുകയും സൈന്യത്തെ പുനര്‍വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്തു. മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം ചൈനക്കൊപ്പം തന്നെ നില്‍ക്കാന്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക്‌ സാധിച്ചു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബൈഡന്‍ ആണ് വിജയിക്കുന്നതെങ്കില്‍ അദ്ദേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇടത് തീവ്രവാദികളായിരിക്കും. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അക്രമാസക്തരായ ഇടതുപക്ഷത്തിന്‌ അടിയറവെക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ബൈഡനാണ് ജയിക്കുന്നതെങ്കില്‍ അത് ചൈനയുടെ വിജയമാണ്. ബൈഡന്‍ വിജയിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അത് കലാപകാരികളുടെ വിജയമാണ്, അരാജവാദികളുടെ വിജയമാണ്, പതാക അഗ്നിക്കിരയാക്കുന്നവരും തീവ്രവാദികളും അവരെല്ലാവരും വിജയിക്കും- ട്രംപ് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിലെതന്നെ ഏറ്റവും മോശം സ്ഥാനാര്‍ഥിയാണ് ബൈഡനെന്നും ട്രംപ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

