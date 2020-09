വാഷിങ്ടണ്‍: ആദായനികുതി ഇനത്തില്‍ 750 ഡോളറേ അടച്ചുള്ളൂവെന്ന മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടിനെതിരെ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്.

പൂര്‍ണമായും വ്യാജവാര്‍ത്തയാണെന്ന് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു. ദ ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസാണ് 2016ല്‍ ട്രംപ് 750 ഡോളറാണ് ആദായ നികുതി അടച്ചതെന്ന വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനിടെ, പത്തുവര്‍ഷവും ട്രംപ് ആദായ നികുതി അടച്ചിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ലാഭത്തേക്കാള്‍ നഷ്ടമാണുണ്ടായതെന്ന് വാദവുമായാണ്‌ ട്രംപ് ആദായനികുതി അടയ്ക്കാതിരുന്നത്.

മുന്‍പ് 2016ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തും ശേഷവും ട്രംപിന്റെ ആദായനികുതി അടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാര്‍ത്തകള്‍ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. നവംബര്‍ മൂന്നിനാണ് ഇക്കൊല്ലത്തെ അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഇക്കുറിയും ഇത് ചര്‍ച്ചയാകുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

