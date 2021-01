വാഷിങ്ടണ്‍: ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിനെതിരെ അവതരിപ്പിച്ച ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് പ്രമേയം യുഎസ് ജനപ്രതിനിധി സഭയില്‍ പാസായതോടെ രണ്ട് തവണ ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് നടപടികള്‍ നേരിടുന്ന ആദ്യ പ്രസിഡന്റായി ട്രംപ്. ജനപ്രതിനിധിസഭാംഗങ്ങളില്‍ 197 പേര്‍ പ്രമേയത്തെ എതിര്‍ത്തപ്പോള്‍ 223 അംഗങ്ങള്‍ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. കാപ്പിറ്റോളില്‍ അരങ്ങേറിയ ട്രംപനുകൂലികളുടെ അതിക്രമത്തിന് പ്രേരണ നല്‍കിയെന്ന കാരണത്താലാണ് ട്രംപ് ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് നടപടി നേരിടുന്നത്.

സെനറ്റംഗങ്ങള്‍ കൂടി പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചാല്‍ ട്രംപിനെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകും. ഇതിന് സെനറ്റില്‍ മൂന്നില്‍ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം പ്രമേയം നേടേണ്ടതുണ്ട്. 100 അംഗങ്ങളുള്ള സെനറ്റില്‍ 50 ഡെമോക്രാറ്റിക് അംഗങ്ങളെ കൂടാതെ 17 റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ അംഗങ്ങള്‍ കൂടി പിന്തുണച്ചാല്‍ മാത്രമേ ട്രംപിനെതിരെയുള്ള ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് നടപടി പൂര്‍ത്തിയാകൂ.

ട്രംപിനെതിരെ ജനപ്രതിനിധിസഭാംഗങ്ങള്‍ പാസാക്കിയ പ്രമേയം സ്പീക്കര്‍ നാന്‍സി പെലോസി ഉയര്‍ത്തിക്കാണിക്കുന്നു | Photo : AFP

2019 ല്‍ ആദ്യ ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് നേരിട്ട ട്രംപിനെ 2020 ഫെബ്രുവരിയില്‍ യുഎസ് സെനറ്റ് കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിരുന്നു. റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിയിലെ ഒരംഗം പോലും 2019 ലെ ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചിരുന്നില്ല. ജോ ബൈഡന്‍ അധികാരമേല്‍ക്കുന്ന ജനുവരി 20 ന് മുമ്പ് ട്രംപിന്റെ ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് നടപടി സെനറ്റില്‍ ഉണ്ടാകാനിടയില്ലെന്നാണ് നിലവിലെ സൂചന.

ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് പ്രമേയം സെനറ്റില്‍ കൂടി പാസായാല്‍ ഇനി തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളില്‍ ട്രംപിന് വിലക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും. കൂടാതെ 1958 ലെ ഫോര്‍മര്‍ പ്രസിഡന്റ്‌സ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍ക്ക് അനുവദിക്കുന്ന പെന്‍ഷന്‍, ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്, സുരക്ഷ എന്നിവയ്ക്ക് ട്രംപിന് അര്‍ഹത നഷ്ടമാകും.

1868ല്‍ ആന്‍ഡ്രൂ ജോണ്‍സണ്‍, 1998 ല്‍ ബില്‍ ക്ലിന്റണ്‍ എന്നിവരാണ് ട്രംപിന് മുമ്പ് ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് നടപടി നേരിട്ട യുഎസ് പ്രസിഡന്റുമാര്‍. റിച്ചാര്‍ഡ് നിക്‌സണെതിരെയും ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് നടപടി പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും 1974 ല്‍ രാജി വെച്ചതോടെ നടപടി നേരിടേണ്ടി വന്നില്ല. പിന്നീട് 2019ല്‍ ട്രംപിനെതിരെ ജനപ്രതിനിധി സഭ ഇംപീച്ച്‌മെന്റ് പ്രമേയം പാസാക്കിയെങ്കിലും സെനറ്റ് ട്രംപിനെ തുണച്ചു. തനിക്കെതിരെയുള്ള വേട്ടയാടലിന്റെ തുടര്‍ച്ചയാണ് ഇംപീച്ച്‌മെന്റെന്ന് ട്രംപ് അന്ന് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

കാപ്പിറ്റോളിലുണ്ടായ കലാപത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ചുമത്തി ഭരണഘടനയിലെ 25-ാം ഭേദഗതി പ്രയോഗിച്ച് ട്രംപിനെ പുറത്താക്കാന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൈക്ക് പെന്‍സിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രമേയം ബുധനാഴ്ചയാണ് ജനപ്രതിനിധിസഭ പാസാക്കിയത്. പ്രസിഡന്റിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാധികാരം ട്രംപിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് മൈക്ക് പെന്‍സ് വ്യക്തമാക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സഭ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്.

