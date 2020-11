വാഷിങ്ടൺ: യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ലീഡ് നിലയിലെ മാറ്റങ്ങളിൽ ആരോപണവുമായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. അവസാന ഘട്ടം ലീഡ് നിലയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ വിചിത്രമെന്ന് ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. തനിക്ക് വ്യക്തമായ മുന്നേറ്റമുണ്ടായിരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലീഡ് നില മാറിയത് അംഗീകരിക്കില്ലെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ നിലപാട്.

നിർണായകമായ സ്വിങ് സ്റ്റേറ്റായ മിഷിഗൺ, നൊവാഡ, വിസ്കോൺസിൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജോ ബൈഡൻ അപ്രതീക്ഷിത മുന്നേറ്റം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ലീഡ് നിലയിലെ മാറ്റങ്ങളിൽ ആരോപണവുമായി ട്രംപ് രംഗത്തെത്തിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തട്ടിപ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോപണത്തിന് പുറമേ തപാൽ വേട്ട് എണ്ണുന്നതിനെയും ട്രംപ് എതിർത്തു.

ജോർജിയയിലും നോർത്ത് കാരലിനയിലും ട്രംപാണ് മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ വോട്ടെണ്ണൽ തുടരുകയാണ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ബൈഡൻ ജയിച്ചാൽ ട്രംപിന്റെ സാധ്യതകൾക്ക് മങ്ങലേൽക്കും. 270 ഇലക്ട്രൽ വോട്ടുകളെന്ന മാന്ത്രിക സംഖ്യയിലേക്ക് ട്രംപാണോ ബൈഡനാണോ ആദ്യമെത്തുന്നകയെന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ലോകം.

അവസാനം പുറത്തുവന്ന കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് 238 ഇലക്ടറൽ വോട്ടുകളാണ് ബൈഡൻ നേടിയിരിക്കുന്നത്. ട്രംപിന് 213 വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഫലമാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത്.

